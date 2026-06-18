Oficjalnie: Konrad Gruszkowski nowym zawodnikiem Arki Gdynia
Arka Gdynia pracuje w pocie czoła, aby odpowiednio wzmocnić skład po spadku z PKO Ekstraklasy. Pierwszoligowiec w środę ogłosił przyjście m.in. Filipa Walusia. Na tym jednak nie poprzestano. Trójmiejski klub w czwartek potwierdził kolejny transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono przyjście Konrada Gruszkowskiego, który dotychczas był związany z GKS-em Katowice.
Nie tak dawno sam Rafał Górak podkreślał, że zawodnik otrzymał zgodę na negocjację z Arką Gdynia. Teraz jego przenosiny zostały potwierdzony. Konrad Gruszkowski przeniósł się do Betclic 1. Ligi na zasadzie transferu definitywnego. Skrzydłowy związał się z trójmiejską drużyną kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o kolejne miesiące.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Konrad Gruszkowski przez ostatnie półtora roku był związany z GKS-em Katowice. 25-latek jednak nie odgrywał znaczącej roli u Rafała Góraka, przez co ekstraklasowicz zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Teraz skrzydłowy będzie miał okazję udowodnić swoją wartość na boiskach Betclic 1. Ligi.
W poprzednim sezonie Konrad Gruszkowski rozegrał zaledwie osiem spotkań w koszulce GKS-u Katowice. Zawodnik spędził na placu gry łącznie 151 minut.