Arka Gdynia dopięła transfer! Prosto z GKS-u Katowice

19:15, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Arka Gdynia

Arka Gdynia w czwartek pochwaliła się sporym wzmocnieniem. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy sięgnął po gracza z GKS-u Katowice. Do drużyny Marka Jarolima trafił Konrad Gruszkowski.

Piłkarze Arki Gdynia
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Konrad Gruszkowski nowym zawodnikiem Arki Gdynia

Arka Gdynia pracuje w pocie czoła, aby odpowiednio wzmocnić skład po spadku z PKO Ekstraklasy. Pierwszoligowiec w środę ogłosił przyjście m.in. Filipa Walusia. Na tym jednak nie poprzestano. Trójmiejski klub w czwartek potwierdził kolejny transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono przyjście Konrada Gruszkowskiego, który dotychczas był związany z GKS-em Katowice.

Nie tak dawno sam Rafał Górak podkreślał, że zawodnik otrzymał zgodę na negocjację z Arką Gdynia. Teraz jego przenosiny zostały potwierdzony. Konrad Gruszkowski przeniósł się do Betclic 1. Ligi na zasadzie transferu definitywnego. Skrzydłowy związał się z trójmiejską drużyną kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o kolejne miesiące.

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Konrad Gruszkowski przez ostatnie półtora roku był związany z GKS-em Katowice. 25-latek jednak nie odgrywał znaczącej roli u Rafała Góraka, przez co ekstraklasowicz zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Teraz skrzydłowy będzie miał okazję udowodnić swoją wartość na boiskach Betclic 1. Ligi.

W poprzednim sezonie Konrad Gruszkowski rozegrał zaledwie osiem spotkań w koszulce GKS-u Katowice. Zawodnik spędził na placu gry łącznie 151 minut.

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