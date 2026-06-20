Wisła Kraków zostanie wzmocniona przez nowego bramkarza. Marcel Łubik zostanie wypożyczony do Białej Gwiazdy z Augsburga. Wkrótce golkiper przejdzie testy medyczne - donosi Florian Plettenberg ze "Sky".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Marcel Łubik zostanie zawodnikiem Wisły Kraków

Wisła Kraków po awansie do PKO Ekstraklasy zaczęła natychmiastowo szukać nowego bramkarza. Od dłuższego czasu z Białą Gwiazdą jest łączony Marcel Łubik. W sobotę przełomowe informacje w tej sprawie dość niespodziewanie przekazał Florian Plettenberg ze „Sky”. Otóż jest już wszystko dogadane. Młodzieżowy reprezentant Polski zostanie wypożyczony z Augsburga do zespołu beniaminka.

Niemiecki dziennikarz zdradza, że kwestia przenosin Marcela Łubika do Wisły Kraków jest uzgodniona. Piłkarzowi pozostało jedynie pomyślnie przejść testy medyczne. A to zwykle jest formalnością. Były golkiper Górnika Zabrze lada moment zjawi się w siedzibie beniaminka PKO Ekstraklasy, gdzie przejdzie szczegółowe badania przed podpisaniem kontraktu.

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Marcel Łubik w zeszłym sezonie był kluczową postacią Górnika Zabrze, który sięgnął po wicemistrzostwo Polski. Teraz 22-latek będzie miał okazję udowodnić swoje wielkie umiejętności na Reymonta. Wisła Kraków tym samym praktycznie zamknęła temat podstawowego bramkarza. Teraz władze klubu będą rozglądały się za innymi wzmocnieniami.

W poprzednim sezonie Marcel Łubik rozegrał 36 spotkań między słupkami Górnika Zabrze. Młodzieżowy reprezentant Polski może się pochwalić dobrą statystyką czystych kont. Udało mu się zakończyć aż 13 meczów bez straconego gola.