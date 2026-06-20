Legia będzie mieć z niego duży pożytek. „Ma wszystko, żeby strzelać”

13:20, 20. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa sprowadziła tego lata z Polonii Warszawa Łukasza Zjawińskiego. Były już trener Czarnych Koszul Mariusz Pawlak w rozmowie dla portalu Legia.net ocenił ten ruch Wojskowych.

Łukasz Zjawiński
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Zjawiński będzie błyszczał w Legii? Pawlak komentuje

Legia Warszawa skupia się tego lata na transferach bezgotówkowych. Jakiś czas temu pozyskała Łukasza Zjawińskiego, czołowego strzelca pierwszej ligi. Napastnik opuścił Polonię Warszawa po wygaśnięciu umowy i przeniósł się do jej lokalnego rywala. Dla niego to powrót po latach, bowiem był związany z Legią już za czasów piłki juniorskiej.

Czy Zjawiński będzie w przyszłym sezonie ważną postacią Wojskowych? Na zapleczu Ekstraklasy błyszczał, zdobywając w ciągu dwóch lat dla Polonii 43 bramki. Biorąc pod uwagę, że zimowy transfer Rafała Adamskiego z pierwszej ligi okazał się strzałem w dziesiątkę, tutaj również może być to dla niej udany ruch.

Na temat Zjawińskiego wypowiedział się Mariusz Pawlak, który prowadził go w Polonii. Były już trener warszawskiej ekipy uważa, że 24-latek jest w stanie błyszczeć również w Legii, gdyż ma wszystkie cechy skutecznego snajpera.

– Łukasz bardzo dobrze czuje się w polu karnym. Jest silnym zawodnikiem, potrafi się ustawić, świetnie gra w powietrzu, a obrońcy tego nie lubią. Jeżeli wygra rywalizację o miejsce w składzie i będzie regularnie występował, to ma wszelkie predyspozycje do zdobywania bramek. Oczywiście bardzo ważne będzie również to, jakie podania będzie otrzymywał od kolegów. Ale Legia ma zawodników o wysokiej jakości, więc tych sytuacji powinno być sporo. Dlaczego więc miałby nie strzelać? – analizował Pawlak w wywiadzie dla portalu Legia.net.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Niemiec w meczu z WKS! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie