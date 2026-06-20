Legia będzie mieć z niego duży pożytek. „Ma wszystko, żeby strzelać”

Legia Warszawa sprowadziła tego lata z Polonii Warszawa Łukasza Zjawińskiego. Były już trener Czarnych Koszul Mariusz Pawlak w rozmowie dla portalu Legia.net ocenił ten ruch Wojskowych.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Zjawiński będzie błyszczał w Legii? Pawlak komentuje

Legia Warszawa skupia się tego lata na transferach bezgotówkowych. Jakiś czas temu pozyskała Łukasza Zjawińskiego, czołowego strzelca pierwszej ligi. Napastnik opuścił Polonię Warszawa po wygaśnięciu umowy i przeniósł się do jej lokalnego rywala. Dla niego to powrót po latach, bowiem był związany z Legią już za czasów piłki juniorskiej.

Czy Zjawiński będzie w przyszłym sezonie ważną postacią Wojskowych? Na zapleczu Ekstraklasy błyszczał, zdobywając w ciągu dwóch lat dla Polonii 43 bramki. Biorąc pod uwagę, że zimowy transfer Rafała Adamskiego z pierwszej ligi okazał się strzałem w dziesiątkę, tutaj również może być to dla niej udany ruch.

Na temat Zjawińskiego wypowiedział się Mariusz Pawlak, który prowadził go w Polonii. Były już trener warszawskiej ekipy uważa, że 24-latek jest w stanie błyszczeć również w Legii, gdyż ma wszystkie cechy skutecznego snajpera.

– Łukasz bardzo dobrze czuje się w polu karnym. Jest silnym zawodnikiem, potrafi się ustawić, świetnie gra w powietrzu, a obrońcy tego nie lubią. Jeżeli wygra rywalizację o miejsce w składzie i będzie regularnie występował, to ma wszelkie predyspozycje do zdobywania bramek. Oczywiście bardzo ważne będzie również to, jakie podania będzie otrzymywał od kolegów. Ale Legia ma zawodników o wysokiej jakości, więc tych sytuacji powinno być sporo. Dlaczego więc miałby nie strzelać? – analizował Pawlak w wywiadzie dla portalu Legia.net.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie