Ekwador – Curacao: typy i kursy. Debiutanci szukają sensacji

Ekwador – Curacao: typy bukmacherskie
Ekwador zmierzy się z Curacao na Arrowhead Stadium w Kansas City w meczu 2. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Obie reprezentacje powalczą o pierwsze punkty na mundialu rozgrywanym na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Kilka dni temu La Tri byli blisko wywalczenia punktów w starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, jednak ostatecznie przegrali po bramce straconej w 90. minucie. Zespół prowadzony przez Sebastiana Beccacece pokazał się z dobrej strony, ale zabrakło skuteczności i koncentracji w końcówce.
Curacao zapisuje się w historii jako najmniejszy kraj, który kiedykolwiek awansował na mundial. Choć w pierwszej kolejce ulegli Niemcom aż (1:7), wynik nie oddaje w pełni przebiegu meczu. W pierwszej połowie sensacyjnie doprowadzili do wyrównania i momentami prezentowali się naprawdę solidnie na tle czterokrotnych mistrzów świata. Mój typ: remis.
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Ekwador – Curacao: ostatnie wyniki
Amad Diallo zapewnił Wybrzeżu Kości Słoniowej zwycięstwo nad Ekwadorem (1:0) w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. W trakcie przygotowań do mundialu La Tri prezentowali solidną formę. Pokonali Gwatemalę (3:0) oraz Arabię Saudyjską (2:1), a także zremisowali z Holandią (1:1) i Marokiem (1:1).
Curacao z kolei rozpoczęło turniej od bolesnej porażki z Niemcami (1:7). Mimo wysokiej przegranej debiutanci zapisali się w historii mundialu, a premierowego gola dla karaibskiej reprezentacji strzelił Livano Comenencia. Przed MŚ Curacao wygrało z Arubą (4:0), przegrało ze Szkocją (1:4), Australią (1:5) oraz Chinami (0:2).
Ekwador – Curacao: historia
To będzie pierwsze w historii bezpośrednie starcie reprezentacji Ekwadoru i Curacao.
Ekwador – Curacao: kursy bukmacherskie
Zdecydowanymi faworytami meczu są piłkarze Ekwadoru, na których kursy w ofercie STS wynoszą około 1.11. Zwycięstwo Curacao można wytypować z kursem mniej więcej 24.00. Remis jest wyceniony w okolicach 10.50.
Ekwador – Curacao: przewidywane składy
Ekwador: Galindez – Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Valencia, Plata
Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong, Locadia, Hansen
Ekwador – Curacao: sonda
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Ekwador – Curacao: transmisja meczu
Mecz Ekwador – Curacao w ramach drugiej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:00 czasu polskiego. Starcie będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenach TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie również dostępne na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
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