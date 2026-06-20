Niemcy – WKS: typy i kursy. Nagelsmann kontra Iworyjczycy

Niemcy – WKS: typy bukmacherskie
Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 2. kolejce grupy E mistrzostw świata 2026. Obie reprezentacje przewodzą w tabeli i chcą zrobić kolejny krok w stronę awansu do fazy pucharowej wielkiego turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku.
Czterokrotni mistrzowie świata rozpoczęli turniej od efektownego zwycięstwa nad Curacao (7:1). Debiutujący na mundialu piłkarze z Karaibów sprawili sensację w pierwszej połowie, kiedy zdołali wyrównać. Drużyna Juliana Nagelsmanna jednak wzięła się później do roboty i zainkasowała komplet punktów. Natomiast Iworyjczycy wygrali swoje pierwsze spotkanie z Ekwadorem (1:0), a bohaterem meczu został Amad Diallo, gwiazdor Manchesteru United, który zdobył decydującą bramkę w 90. minucie. Mój typ: remis.
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Niemcy – WKS: ostatnie wyniki
Piłkarze Nagelsmanna rozbili Curacao (7:1) na starcie mundialu, a Kai Havertz dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Świetnie zaprezentował się także Deniz Undav, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Napastnik zanotował dwie asysty i zdobył bramkę. Niemcy w trakcie przygotowań do mistrzostw świata pokonali USA (2:1), Finlandię (4:0), Ghanę (2:1) oraz Szwajcarię (4:3).
Komplet punktów w starciu z Ekwadorem zdobyło także Wybrzeże Kości Słoniowej, choć kibice musieli czekać na gola aż do ostatniej minuty. Zespół prowadzony przez Emerse Fae w meczach przed mundialem pokonał rezerwy Philadelphia Union (2:0), Francję (2:1), Szkocję (1:0) oraz Koreę Południową (4:0).
Niemcy – WKS: historia
Dotąd reprezentacje Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej zmierzyły się tylko raz. W meczu towarzyskim, które zostało rozegrane w listopadzie 2009 roku, nasi zachodni sąsiedzi zremisowali (2:2) z afrykańską drużyną.
Niemcy – WKS: kursy bukmacherskie
W ofercie Superbet faworytami są gracze reprezentacji Niemiec. Jeśli rozważasz zakład na triumf ekipy Nagelsmanna, kurs wynosi około 1.55. Zwycięstwo WKS zostało wycenione na poziomie 5.65, a remis 4.50.
Niemcy – WKS: przewidywane składy
Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz
Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Singo, Agbadou, Konan – Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande – Wahi, Pepe
Niemcy – WKS: sonda
Kto wygra mecz?
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- Wybrzeże Kości Słoniowej
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Niemcy – WKS: transmisja meczu
Mecz Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach 2. kolejki grupy E mistrzostw świata rozpocznie się w sobotę (20 czerwca) o godzinie 22:00. Konfrontacja czterokrotnych mistrzów globu z Iworyjczykami będzie transmitowana antenach TVP 1, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
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