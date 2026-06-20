Polonia Warszawa wzmacnia defensywę! Ściąga lidera Arki Gdynia

Polonia Warszawa informuje o wzmocnieniu defensywy. Dołączył do niej Michał Marcjanik, który przez lata grał dla Arki Gdynia. Defensor podpisał z klubem ze stolicy dwuletni kontrakt.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Marcjanik

Polonia pozyskała doświadczonego obrońcę. Ważny transfer

Polonia Warszawa w sobotę oficjalnie ogłosiła transfer Michała Marcjanika, który tym samym opuścił Arkę Gdynia. To ruch bezgotówkowy – stołeczny klub wykorzystał fakt, że jego umowa wygasła. 31-letni defensor związał się z Polonią kontraktem do czerwca 2028 roku.

Polonia tym ruchem zyskuje bardzo duże doświadczenie. Marcjanik miniony sezon spędził na poziomie Ekstraklasy, gdzie rozegrał 33 mecze i zdobył dwie bramki. Był czołową postacią defensywy Arki. W całej swojej karierze zanotował 120 występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym oraz aż 201 w pierwszej lidze. Wspólnie z Arką sięgał w 2017 roku po Puchar Polski, a później również Superpuchar Polski. W latach 2018-2020 próbował swoich sił we Włoszech, a później wrócił do Polski i znów związał się z klubem z Trójmiasta. Teraz przyszedł czas na zmianę otoczenia.

– Polonia od samego początku była bardzo zdeterminowana, żeby ściągnąć mnie do siebie. Po kilku rozmowach i po przedstawieniu nowego projektu, nowej wizji zdecydowałem się, że tutaj dołączę. Polonia praktycznie co roku walczy o Ekstraklasę. Ja jakieś tam doświadczenie mam, jeżeli chodzi o bezpośredni awans, czy też grę w barażach, także nie jest mi to obce – przekazał Marcjanik po związaniu się z nowym klubem.

🆕 Pierwsze letnie wzmocnienie. Nowym zawodnikiem Dumy Stolicy został Michał Marcjanik! 🖤



✍ Doświadczony obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28.



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