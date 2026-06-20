Arsenal i Man United chcą napastnika. To będzie głośny transfer

Arsenal oraz Manchester United planują transfer Igora Thiago - informuje brazylijski serwis "RTI Esporte". Napastnik Brentfordu może zmienić klub w Premier League za około 90 milionów euro.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Igor Thiago łączony gigantami z Premier League

Arsenal wskazał napastnika Igora Thiago z Brentfordu jako jeden z głównych celów transferowych. Według doniesień „RTI Esporte”, Manchester United również monitoruje sytuację zawodnika i rozważa możliwość pozyskania 24-letniego snajpera podczas letniego okna.

Brazylijczyk rozegrał znakomity sezon 2025/2026, w którym zdobył 22 bramki w Premier League. Jego trafienia miały kluczowe znaczenie dla Brentfordu, które zakończyło sezon na wysokim dziewiątym miejscu w tabeli.

Doskonała forma zawodnika nie pozostała bez reakcji selekcjonera reprezentacji Brazylii – Carlo Ancelottiego. Thiago znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata i otrzymał szansę gry w wyjściowym składzie w inauguracyjnym meczu Selecao, który zakończył się remisem z Marokiem (1:1) w grupie C.

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Warto jednak podkreślić, że ewentualny transfer napastnika nie będzie prostym zadaniem. Thiago jest związany kontraktem obowiązującym do czerwca 2031 roku. Brentford posiada również opcję jego przedłużenia o kolejny sezon. Według medialnych doniesień, wycena Thiago może sięgać nawet 90 milionów euro.

Mikel Arteta rozważa kilka opcji wzmocnienia ofensywy, a jednym z głównych kandydatów pozostaje także Morgan Rogers z Aston Villi. Thiago w minionym sezonie zdobył 25 bramek oraz jedną asystę w 40 spotkaniach na wszystkich frontach. 24-latek wcześniej reprezentował barwy Club Brugge oraz Łudogorca Razgrad.