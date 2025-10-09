Rodado zdradził, co wyróżnia Mariusza Jopa. „To jego największa siła”

Angel Rodado o Mariuszu Jopie
Angel Rodado w tej kampanii błyszczy skutecznością w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Kapitan krakowskiej Wisły ma na swoim koncie 12 spotkań, w których zdobył 12 goli. Ostatnio zawodnik udzielił wywiadu kanałowi Foot Truck, wypowiadając się między innymi na temat trenera Białej Gwiazdy.
– Jest bardzo skupiony na relacjach z zawodnikami, stara się być blisko drużyny. Poza tym dużą wagę przykłada do przejść między formacjami i drugich piłek – mówił Angel Rodado w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Mają Strzelczyk.
– Wiemy, że rywale będą chcieli wykorzystać takie sytuacje, więc musimy być intensywni. Jeśli dorównamy im intensywnością, jesteśmy w stanie pokonać każdego – dodał napastnik.
Rodado trafił do Wisły latem 2022 roku z Ibizy na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy FC Barcelony B. Hiszpan do tej pory wystąpił w krakowskiej ekipie w 122 meczach, zdobywając 79 bramek i notując 17 asyst.
Okazję na poprawę swojego bilansu Rodado będzie miał już po reprezentacyjnej przerwie, w spotkaniu 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Wisła zmierzy się wówczas w roli gościa z Puszczą Niepołomice. Mecz odbędzie się 20 października o godzinie 19:00.
Zanim jednak do tego dojdzie, 11 października Biała Gwiazda rozegra mecz kontrolny z Pogonią Szczecin, który rozpocznie się o godzinie 17:30.
Czytaj więcej: Niespodziewany telefon od Urbana. Dani Pacheco odsłonił kulisty rozstania z Górnikiem