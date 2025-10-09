Rodado zdradził, co wyróżnia Mariusza Jopa. „To jego największa siła”

Angel Rodado to dzisiaj zdecydowanie największa gwiazda Wisły Kraków. Hiszpan w rozmowie z kanałem Foot Truck pozwolił sobie na opinię dotyczącą szkoleniowca Białej Gwiazdy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado o Mariuszu Jopie

Angel Rodado w tej kampanii błyszczy skutecznością w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Kapitan krakowskiej Wisły ma na swoim koncie 12 spotkań, w których zdobył 12 goli. Ostatnio zawodnik udzielił wywiadu kanałowi Foot Truck, wypowiadając się między innymi na temat trenera Białej Gwiazdy.

– Jest bardzo skupiony na relacjach z zawodnikami, stara się być blisko drużyny. Poza tym dużą wagę przykłada do przejść między formacjami i drugich piłek – mówił Angel Rodado w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Mają Strzelczyk.

– Wiemy, że rywale będą chcieli wykorzystać takie sytuacje, więc musimy być intensywni. Jeśli dorównamy im intensywnością, jesteśmy w stanie pokonać każdego – dodał napastnik.

Rodado trafił do Wisły latem 2022 roku z Ibizy na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy FC Barcelony B. Hiszpan do tej pory wystąpił w krakowskiej ekipie w 122 meczach, zdobywając 79 bramek i notując 17 asyst.

Okazję na poprawę swojego bilansu Rodado będzie miał już po reprezentacyjnej przerwie, w spotkaniu 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Wisła zmierzy się wówczas w roli gościa z Puszczą Niepołomice. Mecz odbędzie się 20 października o godzinie 19:00.

Zanim jednak do tego dojdzie, 11 października Biała Gwiazda rozegra mecz kontrolny z Pogonią Szczecin, który rozpocznie się o godzinie 17:30.

