Gabriel Jesus ma odejść z Arsenalu. Pytają o niego dwaj potentaci

Gabriel Jesus prawdopodobnie opuści Arsenal w nadchodzącym letnim okienku transferowym. O podpis brazylijskiego napastnika walczą dwaj giganci Serie A, czyli AC Milan oraz Juventus - podaje Ekrem Konur na łamach portalu CaughtOffside.com.

Gabriel Jesus posiada ważny kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2027 roku. Pomimo obowiązującej umowy wszystko wskazuje jednak na to, że 29-letni napastnik opuści londyński klub już podczas najbliższego letniego okna transferowego. Jak informuje Ekrem Konur na łamach portalu „CaughtOffside.com”, lider Premier League nie wiąże większych planów z doświadczonym atakującym i zamierza wystawić go na sprzedaż po otwarciu rynku transferowego. Kanonierzy wycenili swojego piłkarza na około 30-35 milionów euro.

Według doniesień wspomnianego dziennikarza największe szanse na sprowadzenie Gabriela Jesusa mają dwaj giganci Serie A – AC Milan oraz Juventus. Bardzo możliwe więc, że brazylijski napastnik będzie kontynuował swoją bogatą karierę w jednej z czołowych europejskich lig. Zarówno mediolańczycy, jak i turyńczycy pilnie poszukują nowego zawodnika do formacji ofensywnej, a mierzący 175 centymetrów atakujący uchodzi za interesującą opcję, która mogłaby znacząco zwiększyć rywalizację w linii ataku obu drużyn.

Gabriel Jesus trafił do Londynu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas był jednym z kluczowych piłkarzy zespołu Mikela Artety. Później doznał jednak poważnej kontuzji, przez co stracił swoją pozycję w ekipie The Gunners. Do tej pory rozegrał 122 spotkania w barwach Arsenalu, zdobywając 31 bramek oraz notując 22 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie doświadczonego snajpera na około 20 milionów euro.