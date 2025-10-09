Dani Pacheco latem minionego roku rozstał się z Górnikiem Zabrze na rzecz transferu do Wisły Płock. Zawodnik wrócił pamięcią do tego okresu w rozmowie z portalem Roosevelta81.pl.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Pacheco

Dani Pacheco o rozstaniu z Górnikiem Zabrze

Dani Pacheco to dziś jeden z kluczowych zawodników Wisły Płock. Hiszpański pomocnik trafił do drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiurę właśnie z Górnika Zabrze. W rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl opowiedział o kulisach swojego rozstania z 14-krotnym mistrzem Polski.

– To był dla mnie trudny czas. Czułem się wspaniale w klubie i na boisku. Wszystko wskazywało na to, że będę kontynuował moją przygodę z Górnikiem, ale w ostatniej chwili zdecydowano inaczej – mówił Dani Pacheco.

– Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ nie wiem wszystkiego. To był trudny moment, ale czasem tak bywa w futbolu – dodał Hiszpan.

Zawodnik ujawnił też, że o decyzji klubu poinformował go ówczesny szkoleniowiec Trójkolorowych.

– Kiedy latem zadzwonił Urban i zakomunikował mi decyzję klubu, zacząłem szukać innych opcji. Przed tą rozmową nie myślałem, że zmienię klub. Moim priorytetem było pozostanie w Zabrzu – powiedział Dani Pacheco.

34-letni piłkarz w obecnym sezonie wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Zanim trafił do Wisły Płock, grał w wielu klubach w Hiszpanii. W swoim piłkarskim CV ma między innymi takie zespoły jak Liverpool czy Atletico Madryt.

Największymi sukcesami Daniego Pacheco są awanse do La Liga. Odpowiednio z Realem Betis i Deportivo Alaves.

Czytaj więcej: Jan Urban szykuje zmiany! Oto przewidywany skład Polski na mecz z Nową Zelandią