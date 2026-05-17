PGE Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi Ankara: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.05.2026)

Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi: gdzie oglądać?
PGE Projekt Warszawa nie miał żadnych szans w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Sir Sicoma Monini Perugia. Polski klub przegrał (0:3), więc w niedzielę zagra o brązowy medal. Ich rywalem będzie Ziraat Bankasi Ankara, czyli mistrz Turcji. Drużyna Tomasza Fornala poległa w półfinale z innym polskim zespołem – CMC Aluron Warta Zawiercie, przegrywając niespodziewanie (1:3).
Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi: transmisja TV
Mecz PGE Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi Ankara rozpocznie się w niedzielę 17 maja 2026 roku o godzinie 17:00. Spotkanie na hali Pala Aplitour w Turynie będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2.
Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi: transmisja online
Mecz o brązowy medal pomiędzy Projektem Warszawa a Ziraatem Bankasi będzie dostępny w internecie. Płatna transmisja zostanie udostępniona w usługach Polsat Box Go oraz Eurovolley TV Champions League.
Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi: transmisja STS TV
Transmisja za darmo meczu Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi będzie dostępna u bukmachera STS w usłudze STS TV. Poniżej wyjaśniamy, co zrobić, żeby odblokować darmową transmisję.
- Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Dokonaj wpłaty min. 2zł i postaw dowolny zakład,
- Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa – Ziraat Bankasi Ankara zostanie odblokowana
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Transmisja meczu Projekt – Ziraat o brąz Ligi Mistrzów będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1, a także w usłudze STS TV.
Mecz Projekt – Ziraat rozpocznie się w niedzielę 17 maja 2026 roku o godzinie 17:00