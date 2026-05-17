Katastrofa Juventusu. Spalletti podsumował sytuację Starej Damy

15:27, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus przegrał z Fiorentiną 0:2 i mocno utrudnił sobie walkę o Ligę Mistrzów. Luciano Spalletti po meczu w rozmowie z Sky Sport przyznał, że drużyna zawiodła w kluczowym momencie sezonu i wziął winę na siebie.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti rozczarowany po porażce Juventusu

Juventus miał wygrać bardzo ważny mecz, ale zawiódł przed własnymi kibicami. Fiorentina wykorzystała słabość gospodarzy i zdobyła dwa gole. Po spotkaniu Luciano Spalletti od razu zareagował na sugestię, że był to mecz życia dla jego drużyny. – Jeśli zaczynacie w ten sposób, to od razu źle zaczynacie – powiedział trener.

Szkoleniowiec nie próbował jednak udawać, że porażka nie ma znaczenia. Przyznał, że wynik jest bardzo bolesny i mocno komplikuje sytuację zespołu. – To fatalny rezultat. To był ważny mecz – powiedział trener. Po chwili dodał, że nie zgadza się z katastroficznym tonem ocen. – To mówienie, że wszystko jest skończone i wszyscy jesteśmy „martwi”, jest błędne – powiedział trener.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Najmocniejsze słowa padły przy ocenie własnej roli. Spalletti nie przerzucał winy wyłącznie na piłkarzy. – Najpierw muszę zadawać pytania sobie, a nie piłkarzom – powiedział trener. Dodał też, że jeśli właśnie tak wygląda jego zespół, to najpierw musi ocenić własną pracę. – Ten występ był fatalny pod wieloma względami – powiedział trener.

Problemem była także reakcja drużyny po straconej bramce. Fiorentina trafiła po pierwszym celnym strzale, a taki scenariusz powtórzył się już szesnasty raz w sezonie. – Muszę sprawić, aby to już się nie wydarzyło – powiedział trener. Spalletti mówił również o potrzebie spokoju w głowach zawodników. Chciał, aby podejmowali lepsze decyzje, znajdowali przestrzeń i grali agresywnie.

Na koniec wrócił temat braku nowego napastnika zimą. Lois Openda i Jonathan David cały mecz spędzili na ławce, choć Juventus potrzebował goli po przerwie. Trener nie chciał jednak szukać wymówek w transferach. – Nie ma sensu teraz o tym mówić. Musiałem dobrze poprowadzić ten mecz – powiedział trener.