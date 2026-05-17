Katastrofa Juventusu. Spalletti podsumował sytuację Starej Damy

Juventus przegrał z Fiorentiną 0:2 i mocno utrudnił sobie walkę o Ligę Mistrzów. Luciano Spalletti po meczu w rozmowie z Sky Sport przyznał, że drużyna zawiodła w kluczowym momencie sezonu i wziął winę na siebie.

Spalletti rozczarowany po porażce Juventusu

Juventus miał wygrać bardzo ważny mecz, ale zawiódł przed własnymi kibicami. Fiorentina wykorzystała słabość gospodarzy i zdobyła dwa gole. Po spotkaniu Luciano Spalletti od razu zareagował na sugestię, że był to mecz życia dla jego drużyny. – Jeśli zaczynacie w ten sposób, to od razu źle zaczynacie – powiedział trener.

Szkoleniowiec nie próbował jednak udawać, że porażka nie ma znaczenia. Przyznał, że wynik jest bardzo bolesny i mocno komplikuje sytuację zespołu. – To fatalny rezultat. To był ważny mecz – powiedział trener. Po chwili dodał, że nie zgadza się z katastroficznym tonem ocen. – To mówienie, że wszystko jest skończone i wszyscy jesteśmy „martwi”, jest błędne – powiedział trener.

Najmocniejsze słowa padły przy ocenie własnej roli. Spalletti nie przerzucał winy wyłącznie na piłkarzy. – Najpierw muszę zadawać pytania sobie, a nie piłkarzom – powiedział trener. Dodał też, że jeśli właśnie tak wygląda jego zespół, to najpierw musi ocenić własną pracę. – Ten występ był fatalny pod wieloma względami – powiedział trener.

Problemem była także reakcja drużyny po straconej bramce. Fiorentina trafiła po pierwszym celnym strzale, a taki scenariusz powtórzył się już szesnasty raz w sezonie. – Muszę sprawić, aby to już się nie wydarzyło – powiedział trener. Spalletti mówił również o potrzebie spokoju w głowach zawodników. Chciał, aby podejmowali lepsze decyzje, znajdowali przestrzeń i grali agresywnie.

Na koniec wrócił temat braku nowego napastnika zimą. Lois Openda i Jonathan David cały mecz spędzili na ławce, choć Juventus potrzebował goli po przerwie. Trener nie chciał jednak szukać wymówek w transferach. – Nie ma sensu teraz o tym mówić. Musiałem dobrze poprowadzić ten mecz – powiedział trener.