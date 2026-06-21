MŚ 2026. Tabela grupy F po drugiej kolejce. Japonia dotrzymuje kroku Holandii

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Holendrzy i Japończycy bliscy awansu, Tunezyjczycy poza turniejem

Za nami mecze 2. kolejki mistrzostw świata 2026 w grupie F. W sobotę o godzinie 19:00 doszło do starcia Holandii ze Szwecją, które było jednym z hitów tej serii gier. Ostatecznie zespół Oranje pokazał wyższość nad drużyną Trzech Koron, notując zwycięstwo 5:1. Autorami bramek dla Holendrów byli Brian Brobbey (dublet), Cody Gakpo (dublet) oraz Crysencio Summerville. Honorowego gola Szwedom zapewnił Anthony Elanga.

Drugie spotkanie rozegrano w niedzielę o godzinie 06:00 – Tunezja zmierzyła się z Japonią. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku była ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni, która w pełni wywiązała się z tej roli. Drużyna Niebieskich Samurajów wygrała aż 4:0, a na listę strzelców wpisali się Daichi Kamada, Junya Ito oraz dwukrotnie Ayase Ueda.

Po dwóch kolejkach liderem grupy F jest Holandia z czterema punktami na koncie, a tuż za nią z takim samym dorobkiem plasuje się Japonia. Obie ekipy są o krok od awansu do fazy pucharowej. Na trzeciej pozycji znajduje się Szwecja, która posiada trzy oczka. Stawkę zamyka natomiast Tunezja, która nie ma już nawet matematycznych szans na promocję do play-offów.

Tabela grupy F

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Holandia 1-1-0 7:3 4 2. Japonia 1-1-0 6:2 4 3. Szwecja 1-0-1 6:6 3 4. Tunezja 0-0-2 1:9 0

Terminarz 3. kolejki grupy F na mundialu

W 3. serii gier mistrzostw świata Japonia podejmie Szwecję, a Tunezja zmierzy się z Holandią.