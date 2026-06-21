Z Legii Warszawa do Piasta Gliwice?! Chodzi o nowego bramkarza

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Piast szuka nowego bramkarza w kadrze Legii

Piast Gliwice do ostatniej kolejki minionego sezonu nie mógł być pewnym utrzymania w PKO Ekstraklasie. Długo wydawało się, że drużyna Daniela Myśliwca zdoła spokojnie zapewnić sobie ligowy byt, tymczasem jednak nie było tak łatwo. To głównie przez fakt, że kadra Piastunków jest jedną z najsłabszych w lidze, co jasno wpływa na cele tego zespołu.

Podobnie może być i w nadchodzących rozgrywkach, gdzie wiele wskazuje na to, że Piast znów będzie rywalizował o utrzymanie. Pomóc w tym fakcie mają transfery. Do tej pory klub potwierdził dwa takie ruchy. Są to: Maciej Kucharski, młody ofensywny gracz oraz Jakub Łabojko z Motoru Lublin. Trzeci transfer rysuje się zaś na horyzoncie. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, testy sportowe w Gliwicach przejdzie Marcel Mendes-Dudziński z Legii Warszawa.

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Młody bramkarz ostatni czas spędził na wypożyczeniu w drugoligowym Świecie Szczecin, ale tam zanotował zero spotkań. Podobnie sprawa ma się z zespołem Legii Warszawa, gdzie 21-latek także nie może pochwalić się minutami na boisku. Co ciekawe, bramkarz na swoim koncie nie ma jeszcze w ogóle występu na seniorskim poziomie; do tej pory grał albo w rezerwach, albo w młodzieżowych zespołach.

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