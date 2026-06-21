Hiszpania – Arabia Saudyjska: typy i kursy. Ekipa De la Fuente poszuka kompletu punktów

Hiszpania – Arabia Saudyjska: typy oraz kursy na mecz mecz mistrzostw świata 2026. Lamine Yamal i spółka poszukają pierwszego zwycięstwa na mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 18:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania Arabia Saudyjska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 11:01

Hiszpania – Arabia Saudyjska, typy i przewidywania

Sytuacja w grupie H po pierwszej kolejce mistrzostw świata 2026 jest niezwykle wyrównana. Każda z czterech reprezentacji ma na swoim koncie po jednym oczku, dlatego starcie Hiszpanii z Arabią Saudyjską może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o promocję do fazy pucharowej. Ekipa La Furia Roja przystępuje do tego spotkania z zamiarem rehabilitacji za rozczarowujący remis z Republiką Zielonego Przylądka. Z kolei Saudyjczycy po podziale punktów z Urugwajem liczą na sprawienie kolejnej niespodzianki i przybliżenie się do awansu. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 18:00.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Hiszpanów. Zespół La Furia Roja dysponuje ogromną jakością i powinien to potwierdzić na boisku. Mój typ: wygrana reprezentacji Hiszpanii.

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Hiszpania – Arabia Saudyjska, sytuacja kadrowa

W kadrze reprezentacji Hiszpanii w meczu z Arabią Saudyjską najpewniej zabraknie Victora Munoza, jednak do gry od pierwszej minuty mogą wrócić Lamine Yamal i Nico Williams, którzy uporali się już z problemami zdrowotnymi. Po stronie rywali z Azji sytuacja jest znacznie spokojniejsza, ponieważ powinni być oni w stanie wystawić najsilniejszy skład.

Hiszpania – Arabia Saudyjska, ostatnie wyniki

Hiszpania w pierwszej kolejce mundialu sensacyjnie zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej w meczu towarzyskim pokonała Peru 3:1. Arabia Saudyjska również rozpoczęła turniej od niespodzianki, ale pozytywnej, dzieląc się punktami z Urugwajem (1:1), zaś przed mistrzostwami świata zanotowała bezbramkowy remis z Senegalem. Obie drużyny przystępują więc do drugiej serii gier z mieszanymi wynikami i chęcią poprawy dorobku punktowego.

Hiszpania – Arabia Saudyjska, historia

W historii bezpośrednich spotkań Hiszpanii z Arabią Saudyjską rozegrano dotąd zaledwie trzy mecze i wszystkie zakończyły się zwycięstwami drużyny La Furia Roja. Hiszpanie wyraźnie dominowali w tych starciach, potwierdzając swoją wyższość piłkarską nad rywalem z Azji.

Hiszpania – Arabia Saudyjska, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są mistrzowie Europy, którzy chcą zrehabilitować za wpadkę w poprzednim starciu. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo Saudyjczyków to mniej więcej 30.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 10.50. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Hiszpania Arabia Saudyjska 1.10 10.0 31.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 11:01

Hiszpania – Arabia Saudyjska, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams

Arabia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Al-Shamat, Al-Khaibari, Kanno, Al-Dawsari – Al-Buraikan, Al-Juwayr

Hiszpania – Arabia Saudyjska, transmisja meczu

Pojedynek między Hiszpanią a Arabią Saudyjską będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 18:00.

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