Julian Nagelsmann planuje nagrodzić Deniza Undava. Jasny przekaz

Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 i zapewniły sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Julian Nagelsmann nie krył zadowolenia po tym spotkaniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Naglesmann o Undavie: Mogę wystawić go w podstawowym składzie

W sobotni późny wieczór byliśmy świadkami starcia Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej w ramach tegorocznego mundialu. Choć Iworyjczycy prowadzili przez większą część spotkania po trafieniu Francka Kessiego, to ostatecznie nasi zachodni sąsiedzi wygrali 2:1. Bohaterem ekipy Die Mannschaft został Deniz Undav, który pojawił się na boisku w 60. minucie i popisał się dubletem. 29-letni napastnik odmienił losy wczorajszej rywalizacji. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego przed kamerami pojawił się selekcjoner reprezentacji Niemiec – Julian Nagelsmann – który podsumował występ swojego zespołu.

– Mamy wysokie ambicje. Najważniejsze jest dla nas skupienie się na kolejnym kroku. Wygraliśmy dwa pierwsze mecze, dokładnie na to liczyliśmy i jestem bardzo szczęśliwy z postawy mojej drużyny – powiedział Nagelsmann, cytowany przez serwis „SuperSport.com”.

Szkoleniowiec odniósł się również do świetnego występu Deniza Undava, sugerując, że snajper Stuttgartu może otrzymać szansę gry od pierwszej minuty w następnym pojedynku przeciwko Ekwadorowi. – Mogę wystawić go w podstawowym składzie. Myślę, że każdy zawodnik chciałby znaleźć się w wyjściowej jedenastce – stwierdził trener Niemców.

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Po dwóch kolejkach sytuacja w grupie E jest niezwykle ciekawa. Niemcy mają na swoim koncie komplet sześciu punktów, dzięki czemu prowadzą w tabeli, są już pewni zakończenia rywalizacji na szczycie oraz tym samym awansu do fazy pucharowej. Drugie miejsce z trzema oczkami zajmuje reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej. Z kolei Ekwadorczycy i Kurasaończycy posiadają po jednym punkcie, wciąż zachowując szanse na promocję do play-offów.