Curacao sprawiło sensację. „Piłkarze walczyli jak lwy”

"Piłkarze walczyli jak lwy, a wtedy widzicie, co można osiągnąć przeciwko drużynie, która gra na bardzo wysokim poziomie" - powiedział Dick Advocaat cytowany przez "sport.tvp.pl".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Dick Advocaat

Curacao dumne po historycznym remisie na mundialu

Reprezentacja Curacao staje się pewną sensacją na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Wszystko wskazywało bowiem, że piłkarze z tego malutkiego państwa będą chłopcami do bicia przez większych, a tymczasem okazuje się, że potrafią postawić się faworyzowanym ekipom. Tak było przecież tej nocy, gdy mierzyli się z reprezentacją Ekwadoru.

Zespół z Ameryki Południowej był wskazywany przez wszystkich bukmacherów jako murowany faworyt do trzech punktów, ale na ich drodze stanął bramkarz Curacao, Eloy Room. 37-latek w wielkim stylu zatrzymał rywali, notując przy tym rekordową liczbę interwencji podczas jednego meczu mundialu. To jego dobra postawa pomiędzy słupkami sprawiła, że Curacao zdobyło swój pierwszy, historyczny punkt na mistrzostwach świata. Po meczu doświadczony selekcjoner debiutanta Dick Advocaat nie krył radości z tego faktu.

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– Piłkarze walczyli jak lwy, a wtedy widzicie, co można osiągnąć przeciwko drużynie, która gra na bardzo wysokim poziomie, a jej zawodnicy prezentują wysoki poziom indywidualny. Może mecz z Niemcami przyszedł za wcześnie… Tego dnia byli po prostu poza naszą ligą, ale dziś drużyna stanęła na wysokości zadania. Mieszkańcy Curacao wspierali nas od samego początku. Szczególnie w poprzednim tygodniu, mimo porażki 1:7, ludzie na wyspie wciąż świętowali i byli pełni radości – powiedział Dick Advocaat cytowany przez „sport.tvp.pl”.

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