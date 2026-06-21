Hiszpanie staną naprzeciwko Saudyjczyków. Przewidywane składy na mecz

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal powinien zagrać od początku

W niedzielny wieczór kibice będą świadkami niezwykle interesującego starcia pomiędzy Hiszpanią a Arabią Saudyjską. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Obie reprezentacje rozpoczęły turniej od remisów, więc po pierwszej serii gier mają na swoim koncie po jednym punkcie. Zatem zwycięzca tego pojedynku znacząco przybliży się do awansu do fazy pucharowej, dlatego stawka meczu jest bardzo wysoka. Zarówno Hiszpanie, jak i Saudyjczycy zdają sobie sprawę, że ewentualna wygrana może okazać się kluczowa w walce o wyjście z grupy.

Selekcjoner zespołu La Furia Roja – Luis de la Fuente – wystawi najmocniejszy możliwy skład. Między słupkami powinien pojawić się Unai Simon, a ważne role w defensywie oraz środku pola mają odegrać Aymeric Laporte i Pedri. Za kreowanie akcji ofensywnych zapewne będą odpowiadali Lamine Yamal oraz Nico Williams, natomiast na pozycji napastnika spodziewany jest Mikel Oyarzabal. W ekipie prowadzonej przez Georgiosa Donisa największymi gwiazdami mają być Saud Abdulhamid, Musab Al-Juwayr i Firas Al-Buraikan, od których fani z Półwyspu Arabskiego oczekują najwięcej jakości.

Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 18:00. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć na antenach TVP 2 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem strony tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Zawody poprowadzi brazylijski sędzia Raphael Claus. Zapowiada się emocjonujące widowisko, które może mieć duże znaczenie dla końcowego układu tabeli grupowej.

Prognozowane jedenastki na starcie Hiszpania – Arabia Saudyjska

Hiszpania: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams

Arabia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Al-Shamat, Al-Khaibari, Kanno, Al-Dawsari – Al-Buraikan, Al-Juwayr

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