Niedzielne typy na Mundial: Hiszpania i Belgia ze zwycięstwami?

Niedziela 21 czerwca 2026 stoi pod znakiem kolejnych czterech meczów. Tym razem grać będą grupy G i H, a na tapet wezmę starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską oraz Belgii z Iranem. Co wydarzy się w niedzielę na MŚ? Zobacz moje typy na Mundial wraz z propozycją gotowego kuponu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres w meczu z Iranem

Hiszpania vs Arabia Saudyjska. Typy bukmacherskie na dziś.

Mecz pomiędzy Hiszpanią a Arabią Saudyjską odbędzie się o godzinie 18:00 na stadionie w Atlancie. Po raz ostatni drużyny te zagrały ze sobą 7 września 2012 w meczu towarzyskim, w którym Hiszpania zwyciężyła 5:0.

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Hiszpania: pierwszy jedyny słaby mecz?

Reprezentacja Hiszpanii zaczęła tegoroczny Mundial od wpadki. Remis 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka jest dla tej drużyny sporym rozczarowaniem, wszak Kabowerdeńczycy na papierze są najsłabszym zespołem grupy H. Brak zwycięstwa z zespołem typowanym na ostatniego miejsca w grupie może jednak zmotywować Hiszpanów do dobrej gry w pozostałej części turnieju. W tym momencie przypomina się jak choćby porażka Argentyny z Arabią Saudyjską na Mundialu w Katarze, w którym Albicelestes finalnie sięgnęli po tytuł mistrzowski. Tym razem z Arabią Saudyjską zagra Hiszpania, więc musi zagrać na sto procent, by nie zanotować kolejnej wpadki.

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Arabia Saudyjska: powtórzyć 1994 rok

Arabia Saudyjska walczy o swój pierwszy od 32 lat awans do drugiej fazy turnieju. W 1994 roku zespół z tego kraju wyszedł z grupy, lecz zakończył swój udział w turnieju już na pierwszej fazie play-off, czyli na 1/8 finału. Tegoroczny Mundial drużyna trenera Georgiosa Donisa rozpoczęła dobrze, bo od remisu 1:1 z Urugwajem. Zielone Sokoły niespodziewanie strzeliły gola pierwsze i dzielnie się broniły, ostatecznie uzyskując cenny punkt w tejże rywalizacji. Teraz o powiększenie dorobku będzie bardzo trudno, ponieważ Hiszpanie po wpadce z Republiką Zielonego Przylądka będzie głodna zwycięstwa.

Hiszpania Arabia Saudyjska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 20:08

Co obstawiam?

Niewątpliwymi faworytami tej rywalizacji będą Hiszpanie. Mimo że jedni i drudzy w 1. Kolejce zremisowali swoje mecze, to jednak La Furia Roja jest zespołem o większym potencjale i celującym znacznie wyżej, dlatego każdy inny wynik niż jej wygrana będzie ogromną niespodzianką. Po Saudyjczykach należy spodziewać się bardzo defensywnej postawy, dlatego w mojej ocenie warto zagrać tutaj połączenie wygranej Hiszpanii z underem 4.5 gola. W STS taką kombinację typów zagrasz po kursie 1.40.

STS 1.40 BetBuilder: Hiszpania wygra i poniżej 4,5 gola Zagraj!

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Belgia vs Iran. Moje typy

Belgia oraz Iran zagrają ze sobą o 21:00 w Inglewood w stanie Kalifornia. Zespoły te nie mały jeszcze okazji ze sobą zagrać, dlatego będzie to ich pierwszy w historii bezpośredni mecz.

Belgia: muszą teraz wygrać

Czerwone Diabły w ostatnich latach – przy okazji każdego dużego turnieju – zawsze wymieniani są w gronie faworytów do walki o medale. Prognozy te potwierdziły się jedynie w 2018 roku, kiedy to Belgowie wywalczyli brązowe krążki na Mundialu w Rosji. Złote pokolenie belgijskich piłkarzy powoli jednak schodzi ze sceny, a dla wielu piłkarzy występ na tym turnieju najprawdopodobniej będzie ostatnim. Mimo wszystko od Belgów oczekuje się sporo, dlatego remis 1:1 z Egiptem w 1. Kolejce stanowi duży zawód. Podopieczni trenera Roberto Martineza byli bardzo nieskuteczni, a ponadto niezbyt byli w stanie oddalać od siebie zagrożenie ze strony rywala. Dziś muszą więc wygrać, by nie utrudnić sobie sprawy awansu, zwłaszcza że ewentualne odpadnięcie w grupie z Egiptem, Iranem oraz Nową Zelandią, byłoby nie tylko rozczarowaniem, ale po prostu blamażem.

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Iran: dzielnie walczą o premierowy awans

Irańczycy startują na siódmym w historii Mundialu i jak dotąd nie udało im się jeszcze wyjść poza pierwszą rundę. Awans do 1/16 finału jest więc głównym celem tej drużyny. O jego realizację nie będzie jednak Persom łatwo, ponieważ nie dość, że zremisowali oni 2:2 z Nową Zelandią na start turnieju, to na dodatek grać będą na wrogim sobie terenie, jakim z uwagi na otwarty konflikt są dla Iranu Stany Zjednoczone. Mimo niesprzyjających okoliczności drużyna Amira Ghalenoeia pokazała sporo serca do walki i wspomniany remis z Nową Zelandią wcale nie pozbawia ich szans na upragniony awans. Dziś Irańczyków czeka najtrudniejsze starcie w grupie, w którym zdobycie choćby punktu mogliby brać w ciemno.

Belgia Iran Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 21:05

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy w roli wyraźnych faworytów stawiają Belgów. Ekipa Czerwonych Diabłów musi powalczyć o wygraną, dlatego powinna ona nieustannie naciskać i dążyć do zdobywania bramek w nadchodzącym meczu, podczas gdy Irańczycy zapewne nastawią się bardzo defensywnie. Z tego powodu obstawiam minimum sześć rzutów rożnych w wykonaniu Belgii. W STS taki typ dostępny jest z kursem 1.67, który dobrze wygląda jako zamknięcie moich typów na niedzielę.

STS 1.67 Belgia wykona powyżej 5,5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na niedzielę 21 czerwca

Oto moje niedzielne typy na Mundial:

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