Niedzielne typy na Mundial: Hiszpania i Belgia ze zwycięstwami?

Hiszpania vs Arabia Saudyjska. Typy bukmacherskie na dziś.
Mecz pomiędzy Hiszpanią a Arabią Saudyjską odbędzie się o godzinie 18:00 na stadionie w Atlancie. Po raz ostatni drużyny te zagrały ze sobą 7 września 2012 w meczu towarzyskim, w którym Hiszpania zwyciężyła 5:0.
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Hiszpania:
pierwszy jedyny słaby mecz?
Reprezentacja Hiszpanii zaczęła tegoroczny Mundial od wpadki. Remis 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka jest dla tej drużyny sporym rozczarowaniem, wszak Kabowerdeńczycy na papierze są najsłabszym zespołem grupy H. Brak zwycięstwa z zespołem typowanym na ostatniego miejsca w grupie może jednak zmotywować Hiszpanów do dobrej gry w pozostałej części turnieju. W tym momencie przypomina się jak choćby porażka Argentyny z Arabią Saudyjską na Mundialu w Katarze, w którym Albicelestes finalnie sięgnęli po tytuł mistrzowski. Tym razem z Arabią Saudyjską zagra Hiszpania, więc musi zagrać na sto procent, by nie zanotować kolejnej wpadki.
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Arabia Saudyjska: powtórzyć 1994 rok
Arabia Saudyjska walczy o swój pierwszy od 32 lat awans do drugiej fazy turnieju. W 1994 roku zespół z tego kraju wyszedł z grupy, lecz zakończył swój udział w turnieju już na pierwszej fazie play-off, czyli na 1/8 finału. Tegoroczny Mundial drużyna trenera Georgiosa Donisa rozpoczęła dobrze, bo od remisu 1:1 z Urugwajem. Zielone Sokoły niespodziewanie strzeliły gola pierwsze i dzielnie się broniły, ostatecznie uzyskując cenny punkt w tejże rywalizacji. Teraz o powiększenie dorobku będzie bardzo trudno, ponieważ Hiszpanie po wpadce z Republiką Zielonego Przylądka będzie głodna zwycięstwa.
Co obstawiam?
Niewątpliwymi faworytami tej rywalizacji będą Hiszpanie. Mimo że jedni i drudzy w 1. Kolejce zremisowali swoje mecze, to jednak La Furia Roja jest zespołem o większym potencjale i celującym znacznie wyżej, dlatego każdy inny wynik niż jej wygrana będzie ogromną niespodzianką. Po Saudyjczykach należy spodziewać się bardzo defensywnej postawy, dlatego w mojej ocenie warto zagrać tutaj połączenie wygranej Hiszpanii z underem 4.5 gola. W STS taką kombinację typów zagrasz po kursie 1.40.
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Belgia vs Iran. Moje typy
Belgia oraz Iran zagrają ze sobą o 21:00 w Inglewood w stanie Kalifornia. Zespoły te nie mały jeszcze okazji ze sobą zagrać, dlatego będzie to ich pierwszy w historii bezpośredni mecz.
Belgia: muszą teraz wygrać
Czerwone Diabły w ostatnich latach – przy okazji każdego dużego turnieju – zawsze wymieniani są w gronie faworytów do walki o medale. Prognozy te potwierdziły się jedynie w 2018 roku, kiedy to Belgowie wywalczyli brązowe krążki na Mundialu w Rosji. Złote pokolenie belgijskich piłkarzy powoli jednak schodzi ze sceny, a dla wielu piłkarzy występ na tym turnieju najprawdopodobniej będzie ostatnim. Mimo wszystko od Belgów oczekuje się sporo, dlatego remis 1:1 z Egiptem w 1. Kolejce stanowi duży zawód. Podopieczni trenera Roberto Martineza byli bardzo nieskuteczni, a ponadto niezbyt byli w stanie oddalać od siebie zagrożenie ze strony rywala. Dziś muszą więc wygrać, by nie utrudnić sobie sprawy awansu, zwłaszcza że ewentualne odpadnięcie w grupie z Egiptem, Iranem oraz Nową Zelandią, byłoby nie tylko rozczarowaniem, ale po prostu blamażem.
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Iran: dzielnie walczą o premierowy awans
Irańczycy startują na siódmym w historii Mundialu i jak dotąd nie udało im się jeszcze wyjść poza pierwszą rundę. Awans do 1/16 finału jest więc głównym celem tej drużyny. O jego realizację nie będzie jednak Persom łatwo, ponieważ nie dość, że zremisowali oni 2:2 z Nową Zelandią na start turnieju, to na dodatek grać będą na wrogim sobie terenie, jakim z uwagi na otwarty konflikt są dla Iranu Stany Zjednoczone. Mimo niesprzyjających okoliczności drużyna Amira Ghalenoeia pokazała sporo serca do walki i wspomniany remis z Nową Zelandią wcale nie pozbawia ich szans na upragniony awans. Dziś Irańczyków czeka najtrudniejsze starcie w grupie, w którym zdobycie choćby punktu mogliby brać w ciemno.
Co obstawiam?
Widoczne wyżej kursy w roli wyraźnych faworytów stawiają Belgów. Ekipa Czerwonych Diabłów musi powalczyć o wygraną, dlatego powinna ona nieustannie naciskać i dążyć do zdobywania bramek w nadchodzącym meczu, podczas gdy Irańczycy zapewne nastawią się bardzo defensywnie. Z tego powodu obstawiam minimum sześć rzutów rożnych w wykonaniu Belgii. W STS taki typ dostępny jest z kursem 1.67, który dobrze wygląda jako zamknięcie moich typów na niedzielę.
Mój kupon na niedzielę 21 czerwca
Oto moje niedzielne typy na Mundial:
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