SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Oficjalnie: James Rhodes nowym zawodnikiem ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź tego lata potwierdził już kilka transferów. Rycerze Wiosny się nie zatrzymują i w sobotę potwierdzili przyjście nowego bramkarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono nawiązanie współpracy z Jamesem Rhodesem. Młodzieżowy reprezentant Kanady dotychczas był związany z Los Angeles Galaxy, gdzie szkolił się w akademii tego zespołu.

James Rhodes podpisał z ŁKS-em Łódź kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Tym samym młody bramkarz został obdarzony sporym zaufaniem. Trudno jednak przewidzieć, w jakiej roli trafia Kanadyjczyk do zespołu pierwszoligowca. 18-latek jest utalentowanym golkiperem, ale nie wiemy, czy jest w stanie walczyć o wyjściowy skład.

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– James jest młodym i perspektywicznym bramkarzem. Chcemy dać mu możliwość pracy w środowisku pierwszego zespołu i stworzyć warunki do rozwoju. To melodia przyszłości, dlatego do jego procesu podchodzimy ze spokojem i cierpliwością – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

James Rhodes zaczął odgrywać znaczącą rolę w reprezentacji Kanady U20. Młody golkiper zaliczył już dwa występy w tej kategorii wiekowej.