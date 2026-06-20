ŁKS pozyskał bramkarza! Transfer potwierdzony

20:23, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  ŁKS Łódź

ŁKS Łódź wzmocnił pozycję bramkarza. Do zespołu pierwszoligowca trafił James Rhodes. Młodzieżowy reprezentant Kanady dotychczas był związany z akademią Los Angeles Galaxy.

Grzegorz Szoka
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Oficjalnie: James Rhodes nowym zawodnikiem ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź tego lata potwierdził już kilka transferów. Rycerze Wiosny się nie zatrzymują i w sobotę potwierdzili przyjście nowego bramkarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłoszono nawiązanie współpracy z Jamesem Rhodesem. Młodzieżowy reprezentant Kanady dotychczas był związany z Los Angeles Galaxy, gdzie szkolił się w akademii tego zespołu.

James Rhodes podpisał z ŁKS-em Łódź kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Tym samym młody bramkarz został obdarzony sporym zaufaniem. Trudno jednak przewidzieć, w jakiej roli trafia Kanadyjczyk do zespołu pierwszoligowca. 18-latek jest utalentowanym golkiperem, ale nie wiemy, czy jest w stanie walczyć o wyjściowy skład.

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James jest młodym i perspektywicznym bramkarzem. Chcemy dać mu możliwość pracy w środowisku pierwszego zespołu i stworzyć warunki do rozwoju. To melodia przyszłości, dlatego do jego procesu podchodzimy ze spokojem i cierpliwością  – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

James Rhodes zaczął odgrywać znaczącą rolę w reprezentacji Kanady U20. Młody golkiper zaliczył już dwa występy w tej kategorii wiekowej.

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