Puszcza chce napastnika prosto z PKO Ekstraklasy. To gracz GKS-u Katowice

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza zainteresowana jest Maciejem Rosołkiem

Puszcza Niepołomice w tym sezonie radzi sobie dość słabo, a właściwie to trzeba powiedzieć, że podopieczni Tomasza Tułacza ledwo łapią się ponad strefą spadkową w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Rok 2025 zakończyli oni bowiem na 14. pozycji z dorobkiem 19 punktów. To wynik, który daję co prawda sześć oczek przewagi nad strefą, ale trzeba wiedzieć, że jesienią wielokrotnie Żubry pokazywały, że ich gra jest daleka od oczekiwanej.

Nic więc dziwnego, że klub spadkowicza z PKO Ekstraklasy zimą chce przeprowadzić wzmocnienia, bowiem w innym przypadku może się okazać, że będzie trzeba walczyć do samego końca o utrzymanie. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport”, na liście życzeń Puszczy Niepołomice znalazł się Maciej Rosołek. Napastnik związany jest z GKS-em Katowice i to właśnie Katowiczanie mieli otrzymać zapytanie za napastnika. Co ciekawie, wcześniej media informowały, że także Odra Opola jest zainteresowana byłym graczem chociażby Legii Warszawa.

Maciej Rosołek w tym sezonie rozegrał do tej pory łącznie dla GKS-u Katowice dziewięć spotkań. Jest w nich bez gola oraz asysty, a recenzje jakie zbierał są raczej słabe. Wcześniej reprezentował barwy Piasta Gliwice, w barwach którego zdobył pięć goli w 36 meczach. 24-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: Raków złożył ofertę za napastnika. Pół miliona euro to za mało