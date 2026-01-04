Raków złożył ofertę za napastnika. Pół miliona euro to za mało

Raków Częstochowa stara się sprowadzić napastnika z 2. ligi hiszpańskiej. Ich celem został Pau Sans z Realu Saragossa. Jak donosi El Periodico de Aragon złożona została pierwsza oferta.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Pau Sans na liście życzeń Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczyna nowy rozdział w historii klubu. Ma to związek z ostatnimi zmianami, jakie nastąpiły w pierwszym zespole. Marek Papszun odszedł do Legii Warszawa, a jego następcą został Łukasz Tomczyk, dotychczasowy szkoleniowiec Polonii Bytom. Wraz z przyjściem nowego trenera, niewykluczone, że pod Jasną Górę trafią także nowi piłkarze.

Zagraniczne media, a dokładnie serwis El Periodico de Aragon informuje, że Raków zainteresował się piłkarzem Realu Saragossa. Co więcej, Medaliki złożyły ofertę za Pau Sansa, czyli 21-letniego napastnika. Klub z Ekstraklasy miał zaproponować pół miliona euro, ale propozycja została odrzucona. Przedstawiciele zespołu z 2. ligi hiszpańskiej oczekuje znacznie więcej.

Źródło ujawniło, że propozycja miała zawierać wypożyczenie z opcją wykupu. Natomiast warunki wykupu były powiązane z występami piłkarza, a także kwestią awansu do europejskich pucharów. Łącznie całość miała wynieść więcej niż pół miliona euro. Raków musi poprawić ofertę, jeśli chce poważnie myśleć o pozyskaniu Hiszpana.

Pau Sans w tym sezonie rozegrał 11 meczów w lidze, ale nie zdobył żadnego gola. Jest wychowankiem Saragossy, dla której łącznie wystąpił w 56 spotkaniach, w których zdobył 5 goli.

Po pierwszej części sezonu Raków zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie. Na wiosnę będą walczyć nie tylko o mistrzostwo, ale także jak najlepszy wynik w Lidze Konferencji. Na ten moment mają zapewnioną grę w 1/8 finału, czyli wśród szesnastu najlepszych drużyn.