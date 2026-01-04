Raków złożył ofertę za napastnika. Pół miliona euro to za mało

18:39, 4. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Periodico de Aragon

Raków Częstochowa stara się sprowadzić napastnika z 2. ligi hiszpańskiej. Ich celem został Pau Sans z Realu Saragossa. Jak donosi El Periodico de Aragon złożona została pierwsza oferta.

Raków Częstochowa
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Pau Sans na liście życzeń Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczyna nowy rozdział w historii klubu. Ma to związek z ostatnimi zmianami, jakie nastąpiły w pierwszym zespole. Marek Papszun odszedł do Legii Warszawa, a jego następcą został Łukasz Tomczyk, dotychczasowy szkoleniowiec Polonii Bytom. Wraz z przyjściem nowego trenera, niewykluczone, że pod Jasną Górę trafią także nowi piłkarze.

Zagraniczne media, a dokładnie serwis El Periodico de Aragon informuje, że Raków zainteresował się piłkarzem Realu Saragossa. Co więcej, Medaliki złożyły ofertę za Pau Sansa, czyli 21-letniego napastnika. Klub z Ekstraklasy miał zaproponować pół miliona euro, ale propozycja została odrzucona. Przedstawiciele zespołu z 2. ligi hiszpańskiej oczekuje znacznie więcej.

Źródło ujawniło, że propozycja miała zawierać wypożyczenie z opcją wykupu. Natomiast warunki wykupu były powiązane z występami piłkarza, a także kwestią awansu do europejskich pucharów. Łącznie całość miała wynieść więcej niż pół miliona euro. Raków musi poprawić ofertę, jeśli chce poważnie myśleć o pozyskaniu Hiszpana.

Pau Sans w tym sezonie rozegrał 11 meczów w lidze, ale nie zdobył żadnego gola. Jest wychowankiem Saragossy, dla której łącznie wystąpił w 56 spotkaniach, w których zdobył 5 goli.

Po pierwszej części sezonu Raków zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie. Na wiosnę będą walczyć nie tylko o mistrzostwo, ale także jak najlepszy wynik w Lidze Konferencji. Na ten moment mają zapewnioną grę w 1/8 finału, czyli wśród szesnastu najlepszych drużyn.

POLECAMY TAKŻE

Muhamed Sahinovic
Raków skrócił wypożyczanie. Bramkarz wraca do klubu
Marek Papszun
Papszun porównany do Kloppa! Ta opinia może zaskakiwać
Łukasz Tomczyk
Raków skrócił wypożyczenie pomocnika. Pojedzie z zespołem na obóz