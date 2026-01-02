Odra Opole chce gracza GKS-u Katowice. To napastnik

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra Opole szuka nowego napastnika

Odra Opole w tym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie dość dobrze i ma bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. To oczywiście nie oznacza, że podopieczni Jarosława Skrobacza mogą czuć się już bezpieczni. Rozgrywki zaplecza PKO Ekstraklasy wielokrotnie już udowadniały, że kilka spotkań diametralnie może zmienić układ w tabeli. Dlatego też władze klubu z Opola chcą wzmocnić swój zespół.

Zimą jednym z priorytetów jest pozyskanie nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, Odra Opole jest zainteresowana pozyskaniem Macieja Rosołka. Napastnik GKS-u Katowice to jeden z tych graczy, którzy przez ostatnie lata grywał w PKO Ekstraklasie, ale trudno powiedzieć o nim coś szczególnie dobrego, bowiem wielokrotnie – mówiąc nieco kolokwialnie – skutecznością nie grzeszył. Niemniej już w Betclic 1. lidze dał się zapamiętać z dobrej postawy w Arce Gdynia.

Dlatego też wydaje się, że taki transfer mógłby być ciekawy i korzystny dla obu stron. Maciej Rosołek w tym sezonie rozegrał w sumie dla GKS- Katowice dziewięć spotkań. Jest w nich bez gola oraz asysty. Wcześniej reprezentował barwy Piasta Gliwice, w barwach którego zdobył pięć goli w 36 meczach. 24-letni wychowanek Legii Warszawa wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: Jagiellonia nie ustępuje, Porto ma dość! Zwrot akcji w sprawie Pietuszewskiego