Polonia – Wieczysta. Carlitos znów zachwycił. Gol, o którym będzie głośno [WIDEO]

Wieczysta we wtorkowe popołudnie mierzyła się w meczu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi z Polonią Warszawa. W tym starciu kapitalnym trafieniem wyróżnił się Carlitos.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos popisał się pięknym golem z rzutu wolnego

Wieczysta do wtorkowego starcia na zapleczu PKO BP Ekstraklasy przystępowała po pauzie w trakcie weekendu. Spotkanie przeciwko Wiśle Kraków zostało przełożone. Tymczasem w meczu z Polonią Warszawa drużyna Przemysława Cecherza liczyła na kolejne ligowe zwycięstwo.

Krok w kierunku zainkasowania pełnej puli krakowski zespół wykonał w 33. minucie. Wówczas efektownym strzałem z rzutu wolnego z około 20 metrów popisał się Carlitos. Hiszpan posłał piłkę nad murem rywali i zdobył swoją pierwszą bramkę w tej edycji Betclic 1. Ligi.

Carlitos nad murem 😎 #POLWIE 0:1



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl , w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/iB7kc6yDvW — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 19, 2025

35-letni piłkarz zasilił szeregi Wieczystej w lipcu tego roku. Związał się z krakowskim klubem kontraktem do końca czerwca 2026 i w spotkaniu szóstej kolejki rozgrywek zaczął spłacać kredyt zaufania.

Wieczysta w pierwszej połowie wtorkowej potyczki jeszcze przed przerwą podwyższyła prowadzenie. Rafa Lopes zdobył gola na 2:0 w doliczonym czasie gry, dzięki czemu gospodarze szybko wypracowali sobie dwubramkową zaliczkę.

Beniaminek Betclic 1. Ligi walczył o czwarte zwycięstwo w tym sezonie, chcąc jednocześnie podtrzymać passę bez porażki. Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną Wieczystą czekają dwa mecze. Najpierw zmierzy się z Górnikiem Łęczna, a 30 sierpnia podejmie Polonię Bytom. Starcie derbowe z Wisłą Kraków zaplanowano natomiast na 6 września, choć wciąż nie ma pewności, czy odbędzie się w tym terminie.

