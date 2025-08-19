Ruch wypożyczył gracza z Ekstraklasy. Znów zagra w barwach Niebieskich

17:28, 19. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów jeszcze przed meczem ze Stalą Rzeszów w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ogłosił kolejne wzmocnienie. Do klubu wrócił dobrze znany kibicom Niebieskich gracz.

Waldemar Fornalik
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Szymon Karasiński ponownie został zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów jeszcze przed meczem ze Stalą Rzeszów w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ogłosił kolejne wzmocnienie. Do klubu wrócił dobrze znany kibicom Niebieskich zawodnik.

W trwającym sezonie Ruch na razie nie zachwyca. 14-krotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie zaledwie pięć punktów. Tymczasem we wtorek, 19 sierpnia, klub poinformował o powrocie nowego/starego gracza.

POLECAMY TAKŻE

Puchar Polski - losowanie 1. rundy
Poznaliśmy pary 1. rundy Pucharu Polski
Zawodnicy Ruchu Chorzów
Ruch Chorzów ujawnił sytuację kadrową. Jedna wiadomość szczególnie martwi
Nono
Ruch Chorzów zaskoczył decyzją kadrową. Kibice przecierają oczy

„Szymon Karasiński wraca do Ruchu. „Karaś” znów przy Cichej. 21-letni obrońca, który spędził w drużynie Niebieskich sezon 2024/25, został wypożyczony na kolejny rok z Zagłębia Lubin. Nasz klub w umowie zastrzegł sobie opcję pierwokupu” – przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej klubu.

Karasiński to zawodnik uniwersalny – może występować zarówno na lewej, jak i prawej obronie, a także na lewej pomocy. Do tej pory rozegrał w barwach Ruchu 33 mecze, w których zanotował dwie asysty. Obecnie 21-latek najprawdopodobniej będzie rywalizował o miejsce w składzie z Dominikiem Preslerem, który po powrocie do gry po problemach zdrowotnych jest jednym z filarów zespołu.

W tym tygodniu Ruch rozegra dwa bardzo interesujące spotkania. Najpierw, w środę wieczorem, zmierzy się w roli gospodarza na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim ze Stalą Rzeszów. Kilka dni później chorzowianie podejmą Polonię Bytom w Najstarszych Derbach Śląska. Ostatnim meczem przed przerwą reprezentacyjną będzie potyczka ze Stalą Mielec.

Czytaj więcej: Wisła Kraków nie próżnuje. Hitowy ruch potwierdzony!