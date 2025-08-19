Ruch wypożyczył gracza z Ekstraklasy. Znów zagra w barwach Niebieskich

Ruch Chorzów jeszcze przed meczem ze Stalą Rzeszów w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ogłosił kolejne wzmocnienie. Do klubu wrócił dobrze znany kibicom Niebieskich gracz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Szymon Karasiński ponownie został zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów jeszcze przed meczem ze Stalą Rzeszów w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ogłosił kolejne wzmocnienie. Do klubu wrócił dobrze znany kibicom Niebieskich zawodnik.

W trwającym sezonie Ruch na razie nie zachwyca. 14-krotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie zaledwie pięć punktów. Tymczasem we wtorek, 19 sierpnia, klub poinformował o powrocie nowego/starego gracza.

„Szymon Karasiński wraca do Ruchu. „Karaś” znów przy Cichej. 21-letni obrońca, który spędził w drużynie Niebieskich sezon 2024/25, został wypożyczony na kolejny rok z Zagłębia Lubin. Nasz klub w umowie zastrzegł sobie opcję pierwokupu” – przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej klubu.

Karasiński to zawodnik uniwersalny – może występować zarówno na lewej, jak i prawej obronie, a także na lewej pomocy. Do tej pory rozegrał w barwach Ruchu 33 mecze, w których zanotował dwie asysty. Obecnie 21-latek najprawdopodobniej będzie rywalizował o miejsce w składzie z Dominikiem Preslerem, który po powrocie do gry po problemach zdrowotnych jest jednym z filarów zespołu.

W tym tygodniu Ruch rozegra dwa bardzo interesujące spotkania. Najpierw, w środę wieczorem, zmierzy się w roli gospodarza na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim ze Stalą Rzeszów. Kilka dni później chorzowianie podejmą Polonię Bytom w Najstarszych Derbach Śląska. Ostatnim meczem przed przerwą reprezentacyjną będzie potyczka ze Stalą Mielec.

