Radomiak Radom wkrótce zakończy współpracę z Mauridesem. Brazylijski napastnik zbliża się do transferu. Ma oferty z portugalskiego SC Farense oraz gruzińskiego Dinamo Batumi - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Maurides odejdzie z Radomiaka Radom. Otrzymał dwie oferty

Radomiak Radom aktywnie pracuje na rynku transferowym. Klub jednak wkrótce będzie musiał pożegnać kluczowego zawodnika – Mauridesa. Napastnik nie będzie dłużej występował na boiskach PKO Ekstraklasy. Tymczasem Szymon Janczyk z „Wesżło” zdradza, że Brazylijczyk ma w czym wybierać. Na jego stole pojawiły się oferty od portugalskiego SC Farense oraz gruzińskiego Dinamo Batumi.

Kontrakt Mauridesa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc budżet Radomiaka Radom może zostać zasilony gotówką. Na ten moment jednak nie wiemy, który kierunek bardziej preferuje Brazylijczyk. Dinamo Batumi co roku walczy o mistrzostwo Gruzji. SC Farense z kolei występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii.

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Jeśli Maurides zdecydowałby się na transfer do SC Farense, byłaby to jego trzecia przygoda na portugalskich boiskach. 32-latek w sezonie 2015/16 występował w drużynie Arouca, dwa lata później wylądował w Belenenses. Najlepsza lata piłkarskiej kariery Brazylijczyk jednak spędził w Polsce.

Maurides rozegrał 85 spotkań w koszulce Radomiaka Radom. Doświadczony napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także zaliczył 10 asyst.