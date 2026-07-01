Radomiak pożegna ważną postać. Ma dwie oferty

17:48, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Szymon Janczyk

Radomiak Radom wkrótce zakończy współpracę z Mauridesem. Brazylijski napastnik zbliża się do transferu. Ma oferty z portugalskiego SC Farense oraz gruzińskiego Dinamo Batumi - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Piłkarze Radomiaka Radom
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Maurides odejdzie z Radomiaka Radom. Otrzymał dwie oferty

Radomiak Radom aktywnie pracuje na rynku transferowym. Klub jednak wkrótce będzie musiał pożegnać kluczowego zawodnika – Mauridesa. Napastnik nie będzie dłużej występował na boiskach PKO Ekstraklasy. Tymczasem Szymon Janczyk z „Wesżło” zdradza, że Brazylijczyk ma w czym wybierać. Na jego stole pojawiły się oferty od portugalskiego SC Farense oraz gruzińskiego Dinamo Batumi.

Kontrakt Mauridesa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc budżet Radomiaka Radom może zostać zasilony gotówką. Na ten moment jednak nie wiemy, który kierunek bardziej preferuje Brazylijczyk. Dinamo Batumi co roku walczy o mistrzostwo Gruzji. SC Farense z kolei występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jeśli Maurides zdecydowałby się na transfer do SC Farense, byłaby to jego trzecia przygoda na portugalskich boiskach. 32-latek w sezonie 2015/16 występował w drużynie Arouca, dwa lata później wylądował w Belenenses. Najlepsza lata piłkarskiej kariery Brazylijczyk jednak spędził w Polsce.

Maurides rozegrał 85 spotkań w koszulce Radomiaka Radom. Doświadczony napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także zaliczył 10 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości