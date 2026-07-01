Były piłkarz Lecha Poznań chce wygrać Złotą Piłkę. „Trzeba marzyć”

17:19, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Kornel Lisman zamienił niedawno Lech Poznań na Venezię. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że jego największe marzenie to zdobycie w przyszłości Złotej Piłki.

Złota Piłka
Obserwuj nas w
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Kornel Lisman marzy o zdobyciu Złotej Piłki

Lech Poznań niespodziewanie zarobił 2,5 mln euro za transfer jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w zespole. Kornel Lisman przeniósł się do Venezii, czyli beniaminka Serie A. Z nowym klubem podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia. 20-letni skrzydłowy nie ma dużego doświadczenia w seniorskiej piłce, więc trudno powiedzieć, czy od razu zostanie włączony do składu.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niemniej jednak Lisman ma ambitne plany i duże marzenia. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że jego największym marzeniem jest Złota Piłka. Wie jednak, że do tego daleka droga, ale jak sam mówi, trzeba marzyć.

Moje największe piłkarskie marzenie? Złota Piłka, o której marzy pewnie każdy chłopak. Wiadomo, do tego jest daleka droga, ale trzeba marzyć i mieć wysokie cele, bo tylko tak można próbować je osiągać – powiedział Kornel Lisman w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Lisman nie narzuca na siebie niepotrzebnej presji, jeśli chodzi o start w Venezii. Wierzy, że jeśli będzie ciężko pracował, wywalczy miejsce w składzie, a kolejnym krokiem będą liczby, które przyjdą w odpowiednim momencie.

Nie narzucam sobie żadnych liczb, ile chce strzelić goli, czy zaliczyć asyst. Cel jest taki, by codziennie ciężko pracować, by udowodnić, że zasłużyłem na miejsce w składzie. A jak już dostanę swoje minuty, to myślę, że liczby w pewnym momencie same przyjdą. Nie mam konkretnej daty, kiedy chciałbym zadebiutować. Powtarzam: skupiam się na ciągłym rozwoju i pewnym procesie – tłumaczy piłkarz Venezii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości