Dusan Vlahović marzy o hitowym transferze. Były snajper Juventusu jednak otrzymał ofertę z Turcji. Besiktas oferuje Serbowi znakomitą propozycję finansową - zdradza "Sabah".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Besiktas złożył ofertę Dusanowi Vlahoviciowi!

Dusan Vlahović zakończył już przygodę w Juventusie. Umowa zawodnika dobiegła końca, więc piłkarz od dłuższego czasu rozgląda się za nowym klubem. Ambicje Serba są ogromne, ponieważ zaoferował się Realowi Madryt oraz FC Barcelonie. Tymczasem serwis „Sabah” zdradza, że na stole napastnika pojawiła się satysfakcjonująca oferta z Turcji.

Wspomniane źródło zdradza, że Besiktas marzy o pozyskaniu Dusana Vlahovicia. Stołeczny klub zaproponował reprezentantowi Serbii trzyletni kontrakt, na mocy którego będzie zarabiał aż osiem milionów euro rocznie. Dodatkowo zawodnik zgarnąłby ogromną premię za podpis, ponieważ Turcy oferują aż 10 milionów euro.

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Besiktas z pewnością nie jest wymarzonym kierunkiem Dusana Vlahovicia. Były gwiazdor Juventusu marzył o europejskich gigantach. Wiele się także mówiło w mediach o jego możliwej przeprowadzce do Premier League. Turcja jednak potrafi przyciągać gwiazdy Serie A. Być może Serb podąży drogą Victora Osimhena. Na ten moment jednak nie znamy stanowiska 26-latka.

Dusan Vlahović w minionym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. 26-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył dwie asysty.