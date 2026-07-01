Tottenham oszalał! Zaproponowali 100 milionów euro za gwiazdę

17:50, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport Italia

Tottenham nie odpuszcza walki o wymarzonego piłkarza, jakim jest Sandro Tonali. Z doniesień Sky Sport Italia wynika, że zaproponowali za niego aż 100 milionów euro.

Roberto De Zerbi
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham zaproponował 100 milionów euro za Tonaliego

Tottenham przez dwa sezony z rzędu bił się o utrzymanie w Premier League. Ostatnie dwie kampanie zakończyły się kompletną porażką, czego dowodem było 17. miejsce w tabeli. Pod koniec poprzedniego sezonu stery w klubie przejął Roberto De Zerbi. Pod wodzą włoskiego taktyka zespół Kogutów ma wrócić do walki o najwyższe miejsca w lidze angielskiej. Pomóc mają duże transfery.

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Na ten moment Spurs pozyskali czterech nowych zawodników. Andy Robertson, Martin Dubravka i Marcos Senesi dołączyli na zasadzie wolnego transferu. Natomiast transakcja z udziałem Jana Paula van Hecke kosztowała ich 60 milionów euro.

Na tym nie koniec, ponieważ Tottenham liczy, że uda im się sprowadzić jednego z najlepszych pomocników w lidze, czyli Sandro Tonaliego. Reprezentant Włoch gra obecnie w Newcastle, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmieni otoczenie. Z doniesień Sky Sport Italia dowiadujemy się, że Londyńczycy zaproponowali za niego aż 100 milionów euro. Piłeczka jest teraz po stronie The Magpies.

Tonali to kluczowy piłkarz Newcastle. W minionym sezonie wystąpił w 53 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył siedem asyst. Oprócz niego piłkarzem, którym wzmocni Tottenham ma być również Matheus Fernandes z West Ham United.

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