O co zagra Widzew w tym sezonie?! Vuković tak stawia sprawę

Widzew Łódź przed nowym sezonem PKO Ekstraklasy nie stawia sobie górnolotnych celów, a przynajmniej nie ma zamiaru ich wypowiadać publicznie Aleksandar Vuković.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew rozpoczyna nowy sezon

Widzew Łódź do nowego sezonu PKO Ekstraklasy przystąpi w niedzielę, gdy zmierzy się w rywalizacji z Motorem Lublin przed własną publicznością. Kibice mają jasną nadzieję, że będzie to pierwsze zwycięstwo w świetnie rozpoczynającej się kampanii. Nikt bowiem nawet nie myśli, że może ona przypominać to, co działo się jeszcze kilka miesięcy temu na ligowych boiskach. Zdaniem wielu ekspertów Widzewiacy są kandydatami do strefy medalowej.

Nieco spokojniej do tej kwestii podchodzi Aleksandar Vuković. Szkoleniowiec zespołu z Serca Łodzi przyznaje, że przed jego zespołem sporo trudnej pracy, którą trzeba wykonać, aby finalnie móc cieszyć się z sukcesów. Jednocześnie przyznał, że nie będzie wygłaszać wielkich celów publicznie.

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– Rok temu oczekiwania w Widzewie były bardzo duże i myślę, że to wszystkich wiele nauczyło. Dlatego nie wygłaszałbym górnolotnych słów o tym, jacy to my nie będziemy, tylko podszedł do tego z należytą pokorą. Przed nami kawał ciężkiej i systematycznej pracy do zrobienia. Bez wielkich słów, po prostu szykujemy się do sezonu – przyznał Aleksandar Vuković cytowany przez oficjalną stronę klubu.

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