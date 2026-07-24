Vlahović i Salah w jednym klubie. Gigant szykuje dwa hity

Dusan Vlahović wciąż nie wybrał nowego klubu po odejściu z Juventusu. Besiktas nie rezygnuje z walki o Serba i chce przekonać go transferem jednego z największych piłkarzy ostatnich lat.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Salah ma pomóc zamknąć transfer

Dusan Vlahović nadal pozostaje bez klubu. Napastnik nie zaakceptował propozycji nowego kontraktu z Juventusem, ponieważ liczy na bardziej atrakcyjną ofertę. Najbardziej zdeterminowany w walce o jego podpis jest obecnie Besiktas.

Turecki klub przygotował dla Serba kontrakt wart 8 milionów euro za sezon oraz dodatkowe premie. To jednak nie jedyny argument. Władze Besiktasu chcą zbudować zespół, który będzie walczył o najwyższe cele, dlatego pracują również nad sprowadzeniem Mohameda Salaha.

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Według tureckich mediów rozmowy z Egipcjaninem są już na zaawansowanym etapie. Do ustalenia pozostały głównie szczegóły dotyczące prowizji dla agenta. Gdy ta kwestia zostanie rozwiązana, Besiktas ma oficjalnie ogłosić transfer byłej gwiazdy Liverpoolu.

Dopiero wtedy klub zamierza skupić się na finalizacji rozmów z Vlahoviciem. W Besiktasie wierzą, że możliwość gry u boku Salaha będzie dla serbskiego napastnika mocnym argumentem i zwiększy szanse na dopięcie jednego z najgłośniejszych transferów tego lata.