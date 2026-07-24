Barcelona wygrywa pierwszy sparing. Szczęsny w bramce

Barcelona ma za sobą premierowe spotkanie towarzyskie podczas przygotowań do nowego sezonu. Wojciech Szczęsny rozegrał 45 minut.

Obserwuj nas w

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona ze zwycięstwem na start

Mistrz Hiszpanii kontynuuje przygotowania do sezonu 2026/27. W piątek 24 lipca Barcelona rozegrała pierwszy sparing. Przeciwnikiem Dumy Katalonii był niżej notowany lokalny zespół – Club Esportiu Europa.

Blaugrana, co wiemy dzięki katalońskiej federacji, rozpoczęła to starcie w składzie Wojciech Szczęsny – Hecor Fort, Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents – Guille Fernández, Brian Fariñas – Roony Bardghji, Ibrahim Diarra, Shane Kluivert – Hamza Abdelkarim.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zespół prowadzony prze Hansiego Flicka wygrał 4:1, a Szczęsny spędził na boisku 45 minut. Po przerwie zastąpił go Marc-Andre ter Stegen, który w najbliższym czasie najprawdopodobniej zmieni klubowe barwy.

– Ter Stegen, mimo że jego wypożyczenie do Ajaxu jest już praktycznie przesądzone, rozegrał całą drugą połowę. Świetny mecz w wykonaniu Guille’a Fernándeza. Ebrima Tunkara zrobił ogromne wrażenie. Karim Adeyemi nie znalazł się w składzie – tak to spotkanie podsumował Carlos Monfort z Diario Sport.