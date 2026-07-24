TV Republika pokaże mecz polskiego zespołu w europejskich pucharach!

Danuta Holecka, prezenterka TV Republika, ogłosiła na antenie stacji, że pokaże ona rewanżowe starcie Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. To pierwszy taki przypadek w historii.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Kamera TV

Mecz Rakowa w egzotycznej stacji

Raków Częstochowa rozpoczął już swój sezon w rozgrywkach eliminacyjnych. Na pierwszy strzał przyszła bowiem rywalizacja z maltańską Vallettą. Rywal w starciu pod Jasną Górą okazał się wcale nie być taką łatwą przeprawą dla Medalików, którzy mieli swoje problemy i nawet przegrywali w tej rywalizacji. Finalnie jednak Rakowowi udało się wygrać 3:1 i przed rewanżem na Malcie ma sporą zaliczkę.

Przy okazji tego meczu sporo mówiło się jednak o pierwszej, historycznej transmisji Kanału Sportowego, który jako jedyny transmitował przebieg rywalizacji. To pierwszy raz, kiedy w serwisie YouTube zaprezentowano taki mecz. Okazuje się, że w przypadku rewanżu także będziemy mieli do czynienia z dość egzotycznym nadawcą.

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Jak poinformowała Danuta Holecka, TV Republika pokaże rewanżowy mecz Rakowa Częstochowa z Vallettą. Starcie to zaplanowano na 30 lipca na godzinę 19:30. Będzie to pierwsza taka transmisja sportowa prawicowej stacji należącej do Tomasza Sakiewicza. Na co dzień kanał znany jest z gorącej publicystyki i krytyki konkretnej strony sporu politycznego w Polsce. Z pewnością więc będzie to precedensowa transmisja.

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