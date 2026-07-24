Rodri zmieni klub? Maresca dał odpowiedź

Rodri to jedna z gwiazd współczesnego futbolu i kluczowy zawodnik Manchesteru City. O przyszłości reprezentanta Hiszpanii wypowiedział się Enzo Maresca.

Action Plus Sports/ Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri zostanie w Manchesterze?

Enzo Maresca ma za sobą pierwszą konferencję prasową jako trener Manchesteru City. Nowy szkoleniowiec Obywateli musiał zmierzyć się z pytaniami dziennikarzami. Jedno z nich dotyczyło przyszłości gwiazdy wicemistrzów Anglii. Czy Rodri będzie kontynuował karierę na Etihad?

– Przede wszystkim musimy powiedzieć, że wokół wielkich graczy zawsze krążą spekulacje. Więc nie martwię się tym, to normalne. Także dlatego, że oni Hiszpania wygrała Mistrzostwa Świata, a on był jednym z najlepszych graczy – przyznał Włoch.

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– Myślę, że każdy trener chciałby mieć w składzie takiego zawodnika jak Rodri, bo to gracz najwyższej klasy – dodał Maresca. – W poniedziałek przejdzie operację, a potem potrzebuje wakacji. Musi odpocząć, dojść do siebie, a potem wróci i będzie kontynuował treningi – zakończył opiekun The Citizens.