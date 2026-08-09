Barcelona zaproponowała 60 milionów za Rodriego. Tyle oczekuje Man City

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Barcelona oferuje 60 milionów za Rodriego

Barcelona tego lata sprowadzić musi przede wszystkim nowego napastnika. Nikt nie ma wątpliwości, że to kluczowy ruch, który musi się wydarzyć w klubie z Katalonii, jeśli ten ma znów walczyć o najważniejsze cele. Nie będzie to jednak zadanie łatwe, gdyż trzeba pamiętać o ograniczonych możliwościach finansowych klubu.

Niemniej okazji się, że jeszcze przed transferem nowego gracza do ofensywny, dojdzie najpewniej do wzmocnienia drugiej linii. Z klubem łączony jest bowiem bardzo intensywnie Rodri, a te informacje znajdują potwierdzenie w kolejnych doniesieniach. Według wieści, które przekazał serwis „Sport”, Barcelona złożyła nową ofertę za Rodriego w wysokości 60 milionów euro. Poprzednia, 45 milionowa, została bowiem odrzucona. Ta aktualna jest już bliższa oczekiwaniom Manchesteru City, który zgodziłby się na na odejście Hiszpana za 70 milionów euro.

Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwie bramki. Łącznie ten 30-letni defensywny pomocnik, który na swoim koncie ma Złotą Piłkę, rozegrał prawie 300 spotkań dla zespołu Manchesteru City. W przeszłości związany był z Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 50 milionów euro. Na koncie Rodriego jest 70 gier w reprezentacji La Furia Roja.

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