Cristian Romero jest o krok od odejścia z Tottenhamu Hotspur. Do walki o transfer Argentyńczyka włączył się ostatnio Arsenal. Zawodnik jest otwarty na przenosiny do mistrza Premier League - donosi "The Sun".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Arsenal na dobrej drodze! Cristian Romero otwarty na transfer

Cristian Romero tego lata może zmienić klub. Z informacji przekazanych przez „The Sun” dowiadujemy się, że Argentyńczyk jest otwarty na przeprowadzkę do Arsenalu, który niedawno włączył się do walki o jego podpis. Jednak Tottenham Hotspur nie zamierza wzmacniać ligowego rywala i nie chce sprzedawać swojego defensora Kanonierom.

Sam zawodnik ma być natomiast zdecydowany na rozpoczęcie nowego rozdziału. Cristian Romero spodziewa się odejścia z Tottenhamu Hotspur tego lata, dlatego jego sytuacja może w najbliższych tygodniach nabrać tempa. Arsenal nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym reprezentantem Argentyny.

W wyścigu o doświadczonego stopera znajdują się również Atletico Madryt oraz Inter Mediolan. Oba kluby obserwują sytuację Cristiana Romero i mogą spróbować wykorzystać fakt, że Tottenham Hotspur jest przygotowany na rozstanie z zawodnikiem. Wiele będzie zależało od tego, który z zainteresowanych zespołów zdecyduje się na przedstawienie konkretnej propozycji.

Tottenham Hotspur oczekuje za swojego defensora około 40 milionów funtów. Taka kwota może okazać się możliwa do zaakceptowania dla największych zainteresowanych, ale przeprowadzka do Arsenalu pozostaje bardzo mało prawdopodobna. Spurs nie chcą bowiem wzmacniać bezpośredniego rywala, nawet jeśli sam Cristian Romero jest otwarty na taki kierunek.