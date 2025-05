Miedź postawiła pierwszy krok. Trener mówi jasno, co dalej

Miedź Legnica awansowała do finału baraży, pokonując w półfinale Wisłę Kraków (1:0). Po zakończeniu spotkania Wojciech Łobodziński opowiedział o tym, co miało wpływ na triumf.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Determinacja, szczęście i… ostrzeżenie. Łobodziński szczerze po awansie

Miedź Legnica w niedzielę stanie przed szansą, aby po dwóch latach wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Prowadzeni przez Wojciecha Łobodzińskiego gracze pokonali Wisłę Kraków jednym golem (1:0) dzięki bramce zdobytej przez Michaela Kostkę. Tymczasem po meczu kilka słów na jego temat wyraził szkoleniowiec legniczan.

– Byliśmy bardzo mocno zdeterminowani. Bardzo mocno pracowaliśmy przez ostatnie trzy tygodnie. Wygraliśmy dzięki determinacji. Mieliśmy też sporo szczęścia, ale też mu dużo pomogliśmy. To jeden z kroków do awansu. Nie można jednak zapominać, że to zwycięstwo nic nie będzie znaczyło, jeśli nie wygramy w niedzielę – mówił Łobodziński na konferencji prasowej transmitowanej przez telewizję klubową Białej Gwiazdy po czwartkowym starciu.

Zobacz WIDEO: Betclic 1. Liga – sezon 2024/2025

W tej kampanii Wisła i Miedź miały okazję rywalizować ze sobą trzykrotnie. Dwa razy górą była ekipa z Legnicą. Jedna potyczka zakończyła się natomiast remisem. Legniczanie kolejne spotkanie rozegrają już w niedzielę. Mecz zacznie się o godzinie 16:30. Na drodze Miedzi stanie Wisła Płock.

Ekipy z Legnicy szybko będzie miała zatem okazje na rewanż po przegranej z Nafciarzami kilka dni temu (1:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą była Miedź. Dwukrotnie lepsza była Wisła. Z kolei raz miał miejsce remis.

Zobacz także: Miedź Legnica dała pokaz wyrachowania. Wisła bez happy endu [WIDEO]