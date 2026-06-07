Real Madryt ma nowego prezydenta. Florentino Perez pokonał Enrique Riquelme w niedzielnych wyborach i ponownie został wybrany na to stanowisko.

Zuma Press/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt poznał nazwisko prezydenta

Florentino Perez po raz kolejny stanął do walki o najważniejsze stanowisko w gabinetach Santiago Bernabeu. Tym razem rywalem doświadczonego działacza był Enrique Riquelme, któremu nie dawano większych szans na zwycięstwo. Nic nie wskazywało na to, by Real Madryt miał doczekać się zmiany.

Zauważalna większość socios Królewskich tej zmiany nie chciała i Florentino Perez ponownie został wybrany prezydentem klubu. Hiszpańskie media potwierdzają – 79-latek został nowym-starym prezesem Los Blancos. Zgodnie z doniesieniami El Chiringuito TV rodowity Madrytczyk uzyskał 64,1% głosów.

⚪️ FLORENTINO PÉREZ GANA LAS ELECCIONES.



🙌 Presidente del REAL MADRID hasta 2030.



Ha logrado un 64,1% de los votos en la macroencuesta de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/OO2ERFR9ex — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2026

Pierwsza kadencja Florentino Pereza rozpoczęła się w 2000 roku i trwała przez sześć lat. Druga wystartowała w 2009 roku – hiszpański przedsiębiorca nie miał kontrkandydata. Rządy jednego z najbardziej rozpoznawalnych działaczy futbolowych świata potrwają do 2030 roku, o ile on sam nie postanowi wcześniej opuścić piastowanego przez siebie stanowiska.