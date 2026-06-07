Real Madryt poznał nazwisko prezydenta
Florentino Perez po raz kolejny stanął do walki o najważniejsze stanowisko w gabinetach Santiago Bernabeu. Tym razem rywalem doświadczonego działacza był Enrique Riquelme, któremu nie dawano większych szans na zwycięstwo. Nic nie wskazywało na to, by Real Madryt miał doczekać się zmiany.
Zauważalna większość socios Królewskich tej zmiany nie chciała i Florentino Perez ponownie został wybrany prezydentem klubu. Hiszpańskie media potwierdzają – 79-latek został nowym-starym prezesem Los Blancos. Zgodnie z doniesieniami El Chiringuito TV rodowity Madrytczyk uzyskał 64,1% głosów.
Pierwsza kadencja Florentino Pereza rozpoczęła się w 2000 roku i trwała przez sześć lat. Druga wystartowała w 2009 roku – hiszpański przedsiębiorca nie miał kontrkandydata. Rządy jednego z najbardziej rozpoznawalnych działaczy futbolowych świata potrwają do 2030 roku, o ile on sam nie postanowi wcześniej opuścić piastowanego przez siebie stanowiska.