Polonia Bytom rozpoczęła budowę składu na nowy sezon. Wkrótce pierwszoligowiec może sięgnąć po piłkarza Warty Poznań. Na ich radarze znalazł się Filip Waluś - informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Filip Waluś wzbudza zainteresowanie Polonii Bytom

Polonia Bytom zdołała utrzymać się w Betclic 1. Lidze. Apetyty jednak był zdecydowanie większe niż pozostanie po świetnej jesieni. Klub ma już swoje plany na letnie okienko transferowe i wie, jakie wzmocnienia chce dokonać. Szymon Janczyk z „Weszło” zdradził, że trop pierwszoligowca prowadzi do Warty Poznań. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Filip Waluś.

Nic dziwnego, że Polonia Bytom zaczęła spoglądać w kierunku młodego pomocnika. Kontrakt zawodnika z Wartą Poznań wygasa wraz z końem czerwca i nie ma obecnie żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Popularna Królowa Śląska może zatem wykorzystać całą sytuację i sięgnąć po wychowanka Rozwoju Katowice.

Warta Poznań, po awansie do Betclic 1. Ligi, mogła budować skład wokół Filipa Walusia. Teraz beniaminek ma poważny problem, ponieważ znalezienie drugiego takiego pomocnika nie będzie wcale prostą sprawą. 21-latek odgrywał kluczową rolę w zeszłym sezonie i jego odejście może być niezwykle bolesne dla zespołu prowadzonego przez Macieja Tokarczyka.

Filip Waluś w zeszłej kampanii rozegrał 34 spotkania w trykocie Warty Poznań. Pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.