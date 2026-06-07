Marciniak posędziuje finał mundialu?! „Niemal niemożliwe”

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak zabrał głos przed wyjazdem na mundial

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku zbliżają się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas niezwykle emocjonujące zmagania, choć tym razem – pierwszy raz od wielu lat – bez reprezentacji Polski. Dlatego też kibice z naszego kraju będą musieli znaleźć nowe drużyny, którym można kibicować w pewien sposób w zamian.

Niemniej na turnieju i tak pojawią się akcenty z naszego kraju. Jednym z przedstawicieli kadry sędziowskiej będzie bowiem Szymon Marciniak, który prowadził finał poprzedniego mundialu. Tym razem jednak trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, a to m.in. ze względu na fakt, że Polak ostatnio sporo czasu spędził na leczeniu kontuzji. Jak sam jednak mówi w rozmowie z „Łączy nas piłka” na mistrzostwa jedzie jako spełniony arbiter.

– Długo już jestem w piłkarskim biznesie. Mam za sobą finał mistrzostw świata w 2022 roku i wiem, że osiągnięcie kolejnego finału będzie niemal niemożliwe. Jadę na mundial jako doświadczony, spełniony arbiter. Wiem, że jeśli będę sędziował dobrze, to jestem w gronie osób mających szanse na bardzo fajny wynik. Jestem głodny sędziowania i będę się cieszył każdym meczem – powiedział Szymon Marciniak w rozmowie z „Łączy nas piłka”.

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