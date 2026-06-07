Pogoń sprowadzi portugalskiego obrońcę? Jest wyceniany na ponad 1,5 mln euro! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin, podobnie jak inne kluby, intensywnie rozgląda się na rynku transferowym i niewykluczone, że wkrótce przeprowadzi konkretny transfer. Z naszych informacji wynika, że Duma Pomorza zainteresowała się obrońcą z Portugalii.

Ritzau/Alamy Na zdjęciu: Pedro Ganchas

Czas na kilka zmian

W porównaniu z poprzednim sezonem w Pogoni Szczecin dojdzie do kilku zmian. Klub prowadzi negocjacje w sprawie przedłużeń umów, niektóre prolongaty już ogłosił, będą też pożegnania.

Natomiast jeśli chodzi o zawodników przychodzących, to z naszych informacji wynika, że poważny kandydat do wzmocnienia defensywy Dumy Pomorza gra w duńskim Silkeborgu.

Wiele lat w juniorach Benfiki

Docierają do nas wieści, że Pogoń prowadzi negocjacje w sprawie sprowadzenia do Szczecina portugalskiego obrońcy, Pedro Ganchasa. To piłkarz, który wiele lat spędził w drużynach juniorskich Benfiki Lizbona, a następnie przeszedł do Pacos Ferreira.

Latem 2024 toku wyjechał do duńskiego Silkeborga, którego barwy reprezentuje do dziś. Duńczycy zapłacili za niego 400 tysięcy euro, ale od tego momentu jego wartość poszybowała mocno do góry. W tym momencie portal Transfermarkt wycenia go na 1,7 mln euro.

Powietrzny dominator

Ganchas to bardzo rosły obrońca, bo mierzy aż 190 cm wzrostu. Jego dominująca nogą jest lewa, a skoro o dominacji mowa, to jest dominatorem w starciach powietrznych. W ostatnim sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę.

Ganchas regularnie grał w reprezentacji Portugalii młodszych kategorii wiekowych. Zaczynał w U17, a skończył w U20. Natomiast skoro o środkowych obrońcach mowa, to wciąż nie ma porozumienia co do przyszłości Attili Szalaiego. Sprawa pozostaje otwarta.