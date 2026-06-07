Eriksen stracił przytomność. Jest komunikat reprezentacji Danii

21:29, 7. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Dansk Boldspil-Union

Christian Eriksen stracił przytomność podczas towarzyskiego meczu Dania - Ukraina. Spotkanie w Odense zostało zatrzymane i nie będzie wznowione. Krajowa federacja gospodarzy poinformowała o stanie zdrowia zawodnika.

Dania - Ukraina
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Dania - Ukraina

Eriksen upadł na murawę. Dania przekazuje informacje

To drugi tak poważny przypadek w karierze doświadczonego pomocnika. Pierwszy miał miejsce podczas Euro 2020. Christian Eriksen doznał nagłego zatrzymania krążenia w trakcie spotkania z Finlandią. Po tym wydarzeniu został mu wszczepiony kardiowerter-defibrylator serca. Zawodnik wrócił do gry, jednak okazało się, że to wcale nie jest koniec problemów.

W w 65. minucie towarzyskiego starcia reprezentacji Danii z Ukrainą piłkarz gospodarzy stracił przytomność. Odzyskał ją niedługo później, jednak mecz nie został wznowiony. Duński Związek Piłki Nożnej wydał komunikat, w którym poinformował o stanie zdrowia Eriksena.

– Christian czuje się dobrze i sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca zadziałał prawidłowo. Na chwilę stracił przytomność, ale bardzo szybko do siebie doszedł i szybko nawiązaliśmy z nim kontakt.
Teraz przejdzie dalsze badania w szpitalu, aby ustalić, co spowodowało ten incydent. Jesteśmy w stałym kontakcie z nim oraz z lekarzami w szpitalu. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, abym przekazał pozdrowienia wszystkim zawodnikom i powiedział im, że wszystko z nim w porządku – to słowa Morten Boesena, lekarza reprezentacji.

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