Piszczek łączony z jeszcze jednym klubem! To byłby wielki ruch

Łukasz Piszczek łączony jest z objęciem GKS-u Tychy, ale okazuje się, że na radarze byłego reprezentanta Polski ma Wieczysta Kraków, a przynajmniej ostatnio miała, o czym poinformował Kamil Bętkowski na platformie X.

dpa picture alliance / alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Również Wieczysta zainteresowana Łukaszem Piszczkiem?!

Łukasz Piszczek od lat zapowiadany jest jako przyszły czołowy trener w naszym kraju. Nie od dziś mówi się przecież, że to doskonały kandydat na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. Do tej pory jednak były kadrowicz ma okazję prowadzić tylko zespół swojego klubu, a więc LKS-u Goczałkowice-Zdrój, który występuje na poziomie Betclic 3. ligi.

Były gracz naszej kadry oraz Borussii Dortmund łączony jest jednak właśnie ze swoją pierwszą samodzielną pracą na tak wysokim poziomie. Tadeusz Danisz z „TVP 3 Katowice” oraz „FootballScout” przekazali bowiem na platformie X (dawniej Twitter), że Piszczek jest blisko objęcia GKS-u Tychy. Teraz z kolei Kamil Bętkowski dodał, że jeszcze wczoraj słyszał o możliwości objęcia Wieczystej Kraków przez Łukasza Piszczka.

Oznaczałoby to w sumie, że nic nie jest w sprawie byłego reprezentanta Polski pewne i przynajmniej jak do tej pory mowa tylko o spekulacjach. Warto zaznaczyć, że w przeszłości Piszczek łączony był także z posadą asystenta Biało-Czerwonych oraz zainteresowane jego usługami miały być kluby z PKO Ekstraklasy. Jednak na wysokim poziomie popularny „Piszczu” był tylko, albo aż, asystentem trenera w Borussii Dortmund.

