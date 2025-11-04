Haditaghi zrugał swojego piłkarza. „Obrzydliwy i niesportowy incydent”

Pogoń Szczecin przegrała wczoraj z Wisłą Płock, ale po tym starciu wiele mówiło się o "faulu widmo", który chciał wymusić Musa Juwara. Do sprawy ostro odniósł się Alex Haditaghi w mediach społecznościowych.

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Haditaghi zapowiada konsekwencje za ordynarną symulkę

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie raczej dość przeciętnie. Celem tego zespołu z pewnością znów było miejsce przynajmniej w pierwszej trójce, ale wielu widziało także, lub marzyło o tym, że uda się Portowcom sięgnąć po trofeum. Tym bardziej, że aż cztery zespoły z naszej PKO Ekstraklasy rywalizują w Lidze Konferencji Europy. Niemniej wszystko zapowiada, że będzie inaczej, a szczytem marzeń może być zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów.

Z pewnością nie będzie o to jednak łatwo, szczególnie wtedy, gdy przegrywa się tak, jak wczoraj z Wisłą Płock. Po tym meczu jednak sporo mówiło się nie tylko o samym wyniku, ale i zachowaniu jednego z piłkarzy Pogoni. Musa Juwara chciał bowiem wymusić faul w okolicach 25 metra od bramki rywala. Problem jednak w tym, że pomiędzy nim, a rywalem było sporo wolnej przestrzeni. Do sprawy odniósł się dzisiaj Alex Haditaghi w mediach społecznościowych.

– W imieniu Pogoni Szczecin, chcę odnieść się do obrzydliwego i niesportowego incydentu z udziałem Musy podczas wczorajszego meczu. Jego zachowanie na boisku było niedopuszczalne i nie odzwierciedla wartości tego klubu – napisał w oświadczeniu sternik Pogoni Szczecin.

– Musa to bardzo młody zawodnik o wielkim sercu, dynamiczny zawodnik o ogromnym potencjale, ale to nie usprawiedliwia tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. W ciągu najbliższych 48 godzin spotkamy się z nim i poważnie zajmiemy się tą sprawą – dodał.

Zobacz także: Znany trener zaoferowany Legii. To u niego „eksplodował” reprezentant Polski [NASZ NEWS]