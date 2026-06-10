Górnik Zabrze ogłosił odejście kluczowego piłkarza. „Rozdział dobiegł końca”

Górnik Zabrze poinformował, że Marcel Łubik odchodzi z klubu. Bramkarz był w tym sezonie wypożyczony z Augsburga. Z nim w bramce wygrali Puchar Polski i zajęli 2. miejsce w Ekstraklasie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Marcel Łubik odchodzi z Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w minionym sezonie był jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Podopieczni Michala Gasparika niespodziewanie sięgnęli po Puchar Polski, a także zdobyli wicemistrzostwo kraju, ustępując w Ekstraklasie jedynie Lechowi Poznań, który obronił tytuł. Po wspaniałym sezonie z klubem pożegnał się Marcel Łubik, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

– Rozdział Marcela Łubika w Górniku Zabrze dobiegł końca. Dziękujemy za wszystkie emocje i wspólne, piękne momenty. Powodzenia dalej! – napisał klub w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Łubik trafił do Górnika Zabrze latem tamtego roku. Został wypożyczony na jeden sezon z Augsburga, który na co dzień występuje w Bundeslidze. 22-letni bramkarz rozegrał w minionych rozgrywkach 36 spotkań, w których 13 razy zachował czyste konto. Na ten moment jego przyszłość związana jest z niemieckim klubem, gdzie ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku.

Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym młodzieżowy reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy. Pojawiły się informacje, że Marcel Łubik znalazł się w kręgu zainteresowań Wisły Kraków. Biała Gwiazda rozpoczęła rozmowy z Augsburgiem na temat możliwego wypożyczenia. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl pisał także o możliwym kolejnym wypożyczeniu do Górnika Zabrze.

Łubik to wychowanek Augsburga, ale jeszcze nigdy nie zadebiutował w dorosłym zespole. Zagrał za to prawie 50 meczów w rezerwach. Przez jeden sezon był również wypożyczony do pierwszoligowego GKS-u Tychy.