Łukasz Piszczek prowadzi rozmowy z klubem Betclic 1. Ligi!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek negocjuje z GKS-em Tychy

Łukasz Piszczek przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 wrócił do KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój w roli grającego trenera. Poprzednio był związany z drużyną w latach 2023/2024. Po krótkiej przerwie na pracę w roli asystenta Nuriego Sahina w Borussii Dortmund ponownie możemy oglądać go na polskich boiskach. Niewykluczone, że niebawem zmieni otoczenie i spróbuje sił jako pierwszy trener.

W mediach pojawiła się informacja, że Piszczek jest blisko objęcia klubu z Betclic 1. Ligi. Jak poinformował użytkownik FootballScout były reprezentant Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z GKS-em Tychy. Niedawno pracę pierwszoligowym zespole stracił Artur Skowronek. Przyczyniła się do tego seria dziesięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa.

Łukasz Piszczek jest blisko objęcia klubu na poziomie centralnym. GKS Tychy chce byłego Reprezentanta Polski w roli szkoleniowca. Temat jest zaawansowany! 🫡 — FootballScout (@bakoskaut) November 4, 2025

GKS Tychy na chwilę obecną zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Po 15. kolejkach mają na swoim koncie tylko 12 punktów i są o jedno oczko od strefy spadkowej. W najbliższy weekend zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Z kolei po listopadowej przerwie na reprezentacje pozostaną im do rozegrania w 2025 roku jeszcze trzy spotkania ze Stalą Rzeszów, Miedzią Legnica i Polonią Warszawa.