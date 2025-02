PressFocus Na zdjęciu: Kacper Karasek

Starcie ekip z dwóch różnych światów

Zupełnie odmienne przedstawiono przed Odrą, która musi walczyć o ligowy byt. Mimo niezłej końcówki rundy opolanie wciąż mogą pożegnać się z drugim poziomem rozgrywkowym w Polsce. Szansa na utrzymanie jednak jest, ponieważ zespół aktualnie jest poza strefą spadkową.

W Niecieczy to będzie prawdopodobnie ostatni sezon oczekiwania na powrót do Ekstraklasy. Termalica dała się pokonać tylko dwa razy. Na swoim koncie ma aż 14 zwycięstw. Jej dorobek punktowy to aż 45 oczek, co pozwala na bycie liderem Betclic 1. Ligi.

Obie drużyny nie próżnowały

Odra zapewne chce wierzyć, że sparingi nie są wyznacznikiem formy budowanej na najbliższe miesiące. Opolanie ograli wyłącznie drugoligowy Rekord Bielsko-Biała. Z pozytywów jest jeszcze remis 1:1 przeciwko Rakowowi Częstochowa. O pozostałych potyczkach Jarosław Skrobacz wolałby raczej zapomnieć. Jego ekipa rozegrała łącznie pięć meczów. Dwa więcej mają w nogach zawodnicy Marcina Brosza. Jego Termalica grała także z zagranicznymi klubami. Łączny bilans spotkań towarzyskich to cztery zwycięstwa, remis oraz dwie porażki.

Historia pozwala opolanom wierzyć w niespodziankę

W pierwszym bezpośrednim meczu sezonu 2024/2025 Termalica ograła Odrę aż 3:0. Powtórka tego scenariusza jest wielce możliwa. W Opolu pamiętają jednak, że w minionej kampanii to oni wygrali obie konfrontacje (2:1 u siebie i 1:0 w Niecieczy).

Gospodarze skazywani na niepowodzenie

Zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Termalica okazała się bezsprzecznie najlepsza w Betclic 1. lidze. Procentowe szanse na zwycięstwo wyglądają następująco – Odrze Opole daje się niecałe 14%. Jej sytuacji nie ułatwia fakt, że tamtejszy stadion nie jest jeszcze gotowy i gospodarzem tej potyczki będzie rywal. Stąd drużyna z Niecieczy otrzymała 64%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi 22,3%.

