Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.05.2026)

Aluron CMC Warta Zawiercie o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30 w sobotę 16 maja 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bieniek

Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi: gdzie oglądać?

Aluron CMC Warta Zawiercie to drugi polski zespół, który awansował do Final Four Ligi Mistrzów. O miejsce w finale powalczy z mistrzem Turcji, czyli drużyną Ziraat Bankasi Ankara. W zagranicznym zespole pierwszoplanową rolę odgrywa reprezentant Polski – Tomasz Fornal. To właśnie jego klub został uznany przez bukmacherów za faworyta. Świeżo upieczony mistrz Polski nie jest jednak bez szans. W poprzedniej rundzie pokonali jedną z topowych ekip we Włoszech, czyli Lube Civitanova.

Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi: transmisja w TV

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara odbędzie się w sobotę (16 maja) o godzinie 20:30. Areną zmagań będzie Pala Aplitour w Turynie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1.

Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi: transmisja online

Półfinałowe starcie polskiego zespołu w Lidze Mistrzów można oglądać również w internecie. Jedna z możliwości to platforma Eurovolley TV Champions League. Inna to usługa Polsat Box Go z dostępem do sportowych kanałów Polsatu.

Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi: transmisja STS TV

Możliwość oglądania meczu Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankasi Ankara oferuje również bukmacher STS, który ma w swojej ofercie usługę STS TV. Wystarczy spełnić kilka prostych kroków, aby odblokować darmową transmisję na żywo.

