„Nie ma co ryzykować”. Królewski zabrał głos ws. urazu pomocnika

17:06, 15. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jarosław Królewski, X

Julius Ertlthaler opuścił niedzielny mecz Wisły Kraków z Pogonią Grodzisk Mazowiecki z powodu niegroźnego urazu. Pomocnik wróci do gry w następnym meczu, o czym poinformował Jarosław Królewski na platformie X.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Kiedy do gry wróci Ertlthaler?

Wisła Kraków mierzyła się dzisiaj z zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki w ramach jednego z najciekawszych spotkań tej kolejki w Betclic 1. lidze. Rywalizacja pomiędzy tymi dwoma ekipami z całą pewnością elektryzowała wielu kibiców i mogli być oni zadowoleni z widowiska, które zaprezentowali piłkarze obu drużyn na boisku w Pruszkowie.

Niemniej dość zaskakująco Biała Gwiazda straciła w tym meczu dwa punkty, starcie zakończyło się bowiem tylko podziałem punktów. Zespół z całą pewnością popełnił zbyt dużo błędów w grze obronnej i zbyt łatwo dopuszczał rywali do groźnych sytuacji. Nadal jednak sytuacja ekipy Mariusza Jopa w ligowej tabeli jest bardzo dobra.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jeszcze przed startem tego spotkania kibiców zaintrygowała nieobecność Juliusa Ertlthalera w kadrze meczowej. Austriak do tej pory był jednym z kluczowych ogniw linii pomocy, ale jego brak szybko wyjaśnił Jarosław Królewski na platformie X odpowiadając na pytanie o stan zdrowia gracza: – Nic poważnego. Na Wieczystą raczej na 99% będzie. Nie ma co ryzykować.

Julius Ertlthaler w tym sezonie rozegrał w sumie 21 spotkań i zdobył w nich cztery gole oraz zanotował osiem goli. W przeszłości 28-letni ofensywny pomocnik grał dla GKS-u Tychy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro.

Zobacz także: Z Widzewa do reprezentacji Polski?! „Będziemy się nad tym zastanawiać”