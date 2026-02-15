Pogoń Grodzisk postawiła się Wiśle Kraków. Świetne zawody w Pruszkowie [WIDEO]

16:26, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 1:1 z Wisłą Kraków w hitowym meczu 21. kolejki Betclic 1. Ligi. Na gola Jakuba Niewiadomskiego odpowiedział Angel Rodado.

Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Podział punktów w hicie 21. kolejki Betclic 1. Ligi

W niedzielne popołudnie na stadionie w Pruszkowie odbyło się spotkanie pomiędzy Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Wisłą Kraków. Mecz był zapowiadany jako hit 21. kolejki Betclic 1. Ligi, ponieważ obie drużyny znajdują się w ścisłej czołówce tabeli i liczą się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Stawka rywalizacji była więc bardzo wysoka, a kibice mogli spodziewać się zaciętej walki. Ostatecznie emocji na boisku rzeczywiście nie zabrakło.

Od premierowych minut obie strony starały się narzucić swoje warunki gry i stworzyły kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki. W pierwszej połowie brakowało jednak skuteczności i gole niestety nie padły. Tuż po przerwie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Jakuba Niewiadomskiego, który pokonał bramkarza gości. Ekipa Białej Gwiazdy odpowiedziała w 75. minucie – do wyrównania doprowadził niezawodny w obecnym sezonie Angel Rodado.

Spotkanie Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Wisłą Kraków w ramach 21. serii gier Betclic 1. Ligi ostatecznie zakończyło się remisem 1:1. Taki rezultat może satysfakcjonować obie drużyny, biorąc pod uwagę aktualny układ tabeli. W tym momencie zespół prowadzony przez Piotra Stokowca ma na koncie 35 punktów i zajmuje 2. miejsce, ustępując jedynie właśnie ekipie Mariusza Jopa, która z dorobkiem 47 oczek pozostaje zdecydowanym liderem rozgrywek.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków 1:1 (0:0)

1:0 Jakub Niewiadomski 54′

1:1 Angel Rodado 75′